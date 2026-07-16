2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin arasındaki maçın bitiş düdüğünün ardından sahada gergin bir atmosfer yaşandı. Jude Bellingham’ın Arjantin milli takımından bir oyuncuyla yaşadığı temas, Real Madrid yıldızını Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından mercek altına alınmasına neden olabilir.

İngiltere milli takımı, Atlanta’da Arjantin’e karşı son dakikalarda yediği iki golün ardından 1-2 mağlup olarak finale yükselme şansını kaçırdı. Böylece Arjantin milli takımı, finalde İspanya ile ateşli bir karşılaşmaya çıkacak.

Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra, Arjantinli oyuncular tur atlamayı kutlarken, kameralar Bellingham’ın Arjantinli yedek oyuncu Valentin Barco’nun başının arkasına hafif bir tokat attığı anı yakaladı. Ardından oyuncular ve teknik ekip üyeleri olaya müdahale ederek durumu hızla yatıştırdı.

İspanyol “AS” gazetesi tarafından yayınlanan görüntülerde, Bellingham ile Arjantinli oyuncu arasında sözlü atışmanın devam ettiği ve ardından ikisinin de uzaklaştırıldığı görülürken, hakem ekibi olay sırasında bu durumu fark etmedi.

Yayılan videoda, Arjantinli oyuncunun Bellingham’a provokatif sözler sarf edip etmediği ve bunun Real Madrid oyuncusunu bu davranışa itip itmediği netleşmedi.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre, bu olay FIFA'yı disiplin soruşturması açmaya itebilir; bu da İngiliz orta saha oyuncusunu, Fransa ile oynanacak üçüncülük maçında forma giyememe cezası da dahil olmak üzere olası bir cezaya maruz bırakabilir.

Bununla birlikte, haberde FIFA’nın herhangi bir önlem almamayı tercih edeceği ya da ertelenmiş para cezası ile yetineceği belirtildi. FIFA ise şu ana kadar konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

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Maçın bitiminden sonra Bellingham'ın etkilenmiş olduğu açıkça görülüyordu; Dünya Kupası finaline ulaşma hayali suya düştükten sonra gözyaşları içindeydi.

Gerginlik yaşayan tek Real Madrid yıldızı o değildi; maçın ardından orta saha çemberinde her iki takımdan bazı oyuncular arasında itiş kakış yaşandı.

Morgan Rogers bu çatışmalardan birine karışırken, yedek kaleci Dean Henderson ortamı yatıştırmaya çalıştı; bu sırada hakem Ismail Al-Fath, İngiliz oyuncuyu çatışmanın yaşandığı yerden uzaklaştırdı.

James Trafford ve Ivan Tony de gerginliği yatıştırmak için müdahale ederken, Rogers engellenmeden önce Lisandro Martínez’e doğru yönelmeye çalıştı; ayrıca Arjantin milli takımının yedek kalecisi Juan Musso ile sert bir tartışmaya girdiği de görüldü.

Öte yandan, Bellingham bu olaydan önce sahada takım arkadaşı Niko O’Reilly’yi teselli ederken görülmüştü; ardından maçın bitiminden sonra ortaya çıkan gergin ortamda takım arkadaşlarına destek olmak için kavganın yaşandığı yere yöneldi.