Videoda: Toronto'da neler oluyor? Kanada, büyüleyici bir başlangıçla Dünya Kupası'nı salladı

2026 Dünya Kupası'nın Kanada'daki açılış töreni, az önce muhteşem bir gösteri eşliğinde başladı ve hem sahadaki seyirciler hem de dünyanın dört bir yanındaki izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Toronto'daki "BMO Field" stadyumunda düzenlenen tören, Kanada'nın özgün mirasını modern teknolojilerle birleştiren olağanüstü sanatsal ve kültürel gösterilerle başladı ve beklentileri aşan görsel ve sanatsal bir tablo ortaya koydu.

Tarihte ilk kez Kanada, ABD ve Meksika olmak üzere 3 ülkeyi bir araya getiren ortak Dünya Kupası'na özel olan tören, yerli halkın sanatçılarının ve geleneksel gruplarının geniş katılımının yanı sıra devasa gösteriler ve gelişmiş görsel efektler aracılığıyla Kanada'nın kültürel çeşitlilik ruhunu yansıtıyor.

İlk gösteriler, stadyumun içinde ve dışında coşkuyla dolu bir kutlama atmosferi içinde, töreni "büyüleyici" ve "olağanüstü" olarak nitelendiren izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Bu tören, futbol tarihinin en büyük turnuvasının güçlü bir başlangıcı olarak görülüyor. Turnuva ilk kez üç ülkede düzenleniyor ve açılış maçı başlamadan önce saatlerce sürecek müzik ve sanat gösterileriyle devam etmesi bekleniyor.