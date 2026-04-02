Videoda: Tek bir masa... Bir çocuk, Messi, Ronaldo ve Mbappé'nin elinden Dünya Kupası'nı kapıyor

Portekiz, Arjantin, Fransa ve Brezilya milli takımlarının yıldızları Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior, bu dört takımın şampiyonluk için yarışacağı 2026 Dünya Kupası öncesinde, nadir görülen bir sahnede aynı masada bir araya geldi.

Danimarkalı Lego şirketi, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na hazırlık olarak, şirketin yeni ürün serisini tanıtmak için bu dört yıldızı bir araya getiren bir reklam videosu yayınladı.

1 Mayıs'tan itibaren hayranlar, bu dört yıldızın Lego figürlerini parça parça inşa edebilecek.

Şirketin resmi açıklamasında yaptığı açıklamada Mbappé, bu ortaklıktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Futbol bana büyük hayaller kurmayı ve sınırlarımı sürekli zorlamayı öğretti. Bu Lego serisi hikayemin bir parçasını anlatıyor, ancak her şeyden önce bu sporu benzersiz kılan enerjiyi ve yaratıcılığı yansıtıyor" dedi.

Real Madrid yıldızı sözlerine şöyle devam etti: "Bu, kariyerimi ve tutkumu paylaşmanın bir yolu. Eğer gençleri hayallerine inanmaya ve yaratıcılığın tadını çıkarmaya ilham verebilirse, bu gerçek bir zafer olacaktır."

