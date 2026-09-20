Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın yedinci hafta müsabakaları kapsamında ezeli rakibi Real Madrid ile karşı karşıya geldiği başkent derbisini bu pazar akşamı 2-1 kazanarak galip ayrıldı.

Maçın bitiminin ardından hakem Ortiz Arias'a ait bir görüntü geniş çaplı tartışma yarattı. Derbi boyunca verdiği birçok tartışmalı hakem kararı nedeniyle Real Madrid oyuncuları ve taraftarları arasında hâkim olan öfke ortamında, hakemin maçın oynandığı stattan gülümseyerek ayrıldığı görüldü.

"El Chiringuito" programının resmi hesabı "X" platformu üzerinden şu paylaşımı yaptı: "Derbi maçının hakemi Ortiz Arias, gülerek stadı terk ediyor."

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Derbi, birçok tartışmalı hakem pozisyonuna sahne oldu. Real Madrid, ilk yarıda birden fazla pozisyonda kırmızı kart gösterilmemesine itiraz etti.

Bu pozisyonların en dikkat çekenleri, Cuti Romero'nun Jude Bellingham'a yaptığı müdahale ile Kang-in Lee'nin Federico Valverde'ye yaptığı müdahaleydi. Real Madrid televizyon kanalı, bu iki müdahalenin de kırmızı kartı hak ettiğini değerlendirdi.

Real Madrid televizyon kanalının görüşüne göre, oyuncuların atılması Atletico Madrid'i maçı dokuz kişiyle tamamlamaya zorlayacaktı; ancak hakem Ortiz Arias, ilk yarıda bu iki pozisyonun hiçbirinde kırmızı kart göstermedi.

Buna karşılık ikinci yarıda, video yardımcı hakem teknolojisinin "VAR" müdahalesini gerektiren bir müdahalenin ardından Real Madrid savunmacısı Dean Huijsen'e kırmızı kart gösterildi ve kraliyet ekibi maçı on kişiyle tamamladı.

Hakem kararları, özellikle Real Madrid'in komşusu Atletico Madrid'e karşı, birçok müdahale, sürtüşme ve tartışmaya açık karara sahne olan derbide 2-1 mağlup olması ışığında, bitiş düdüğünün ardından bir tartışma ortamı doğurdu.