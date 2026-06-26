Videoda: Tarihi hat-trick, Dembélé’yi Fontaine ve Mbappé’nin yanına, efsaneler kulübüne taşıdı

"Les Bleus"ın gol makinesi, 2026 Dünya Kupası'nda tam güçle yeniden devreye girdi ve Ousmane Dembélé de, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda Norveç ile oynanan maçta, kritik bir anda yeniden fileleri havalandırdı.

Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu, 4 yıllık gol orucunu bozmakla kalmadı, aynı zamanda bir maçta en hızlı çift gol atan oyuncu olarak Fransa'nın Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı; Kylian Mbappé ise nadir görülen bir asistle 7 yıl önceki anıları canlandırdı.

Ayrıca 30. dakikada “hat-trick” yapmayı başaran Dembélé, 8 Haziran 1958’de Paraguay’a karşı ve 28 Haziran 1958’de Almanya’ya karşı (4 gol) gol atan Just Fontaine’den sonra, bir Dünya Kupası maçında hat-trick yapan üçüncü Fransız oyuncu oldu. ve 18 Aralık 2022'de Arjantin'e karşı gol atan Kylian Mbappé'den sonra bir maçta üç gol atan üçüncü Fransız oyuncu oldu.

Fransız futbol istatistik ağı "Stats Foot", Ousmane Dembélé'nin 28 Mart 2021'de Kazakistan'a attığı açılış golünden sonra, uluslararası kariyerinde sadece ikinci kez Fransa'nın ilk golünü kaydettiğini belirtti.

Dikkat çeken nokta ise, Dembélé'nin Mart ile Haziran 2021 arasındaki dönemde iki gol attıktan sonra "Les Bleus" ile arka arkaya iki maçta gol atamamış olması ve şimdi uzun bir aradan sonra bu durgunluğu kırmasıdır.

Dembélé’nin en büyük başarısı ise tarihi bir rekoru kırmasıydı; maçın başlamasından sadece 20 dakika sonra iki gol atarak Fransa tarihinin Dünya Kupası’nda en hızlı iki gol atan oyuncusu oldu.

Bu rekor, "Uçan Kanat"ın hücumdaki kararlılığını yansıtıyor ve onu "Les Bleus"un tüm zamanların rekor listesinin en üst sırasına yerleştiriyor.

İronik olan ise, asistin Kylian Mbappé'den gelmiş olması; ikili, Fransa milli takımında birlikte oynadıkları süre boyunca Dembélé'ye sadece ikinci kez gol pası verdi.

İlk sefer çok uzun zaman önceydi; tam olarak 13 Haziran 2017'de İngiltere karşısında. "Parisli ikili"nin bu ikilisi, eleme turlarında Deschamps'a ek hücum seçenekleri sunmak üzere tam da doğru zamanda yeniden ortaya çıktı.

Takımsal başarı Dembélé ve Mbappé ile sınırlı kalmadı; Fransa, Dünya Kupası tarihinde sadece ikinci kez 7 maç üst üste en az iki gol attı.

İlk kez bu başarı, Haziran 1945 ile Haziran 1958 arasındaki altın çağa aitti. 2026 kuşağı artık efsanelerin rekoruna eşitlenmiş durumda ve “Les Bleus”un hücum gücünün, şampiyonluk yolundaki herhangi bir rakibi tehdit eden korkutucu bir silah haline geldiğini kanıtlıyor.