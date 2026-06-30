Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Kylian Mbappé, eski Alman futbolcu Miroslav Klose'yi geçerek Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan ikinci oyuncusu oldu; önünde artık sadece lider konumdaki Arjantinli Lionel Messi kalıyor.

Mbappé, bu sabah Çarşamba günü ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen turnuvanın 32'li turunda, ülkesinin İsveç ile oynadığı maçın ilk yarısının son dakikasında muhteşem bir gol attı.

Mbappé, Ousmane Dembélé’den aldığı pasın ardından topu uzak köşeye gönderdi.

Ardından 74. dakikada Michael Olise’nin pasını alarak bir başka ustaca vuruşla ikinci golünü attı.

"Stats Foot" istatistiklerine göre Mbappé, gol sayısını 18'e çıkararak 16 golü olan Klose'yi geçip golcü sıralamasında tek başına ikinci sıraya yerleşti.

Mbappé, şu anda turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Messi’den sadece bir gol geride bulunuyor; bu durum, bu sezonun geri kalan maçlarında rekabeti kızıştırıyor.

Ayrıca Mbappé, bu sezonki turnuvada altıncı golünü atarak, turnuvanın gol krallığı sıralamasında Messi ile eşitlendi.