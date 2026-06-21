Tunus milli takımı, 6. grubun ikinci turunda Japonya ile oynadığı ve Dünya Kupası tarihindeki 1000. maç olarak kayıtlara geçen karşılaşmada 4-0’lık ağır bir yenilgiye uğradıktan sonra, 2026 Dünya Kupası’ndan resmen elendi.

Tunus, açılış turunda İsveç'e 5-1'lik şok bir yenilgiye uğradıktan sonra "kazanmaktan başka seçenek yok" sloganıyla maça çıktı, ancak Japonya milli takımı, 4. dakikada Daichi Kamada'nın attığı golle "Kartaca Kartalları"na erken bir darbe indirdi.

Tunuslu oyuncular, Kamada’nın şut çekmeden önce itme hareketi yaptığı gerekçesiyle golün sayılmasına itiraz ettiler, ancak hakem golü geçerli saydı.



Japonya milli takımı ilk yarı boyunca üstünlüğünü sürdürdü ve 31. dakikada Ayase Ueda, ceza sahası dışından kaleci Aymen Dahman’ın ağlarına giden füze gibi bir şutla skoru ikiye çıkardı.



İkinci yarıda da Tunus milli takımının zorluğu devam etti; 69. dakikada Junya Ito, Oeda’nın muhteşem pasının ardından üçüncü golü attı.

Ueda

ise 83. dakikada ustaca bir kafa vuruşuyla skoru 4-0’a getirerek maçta kişisel olarak iki gol kaydetti.



Tunus milli takımı, Japonya kalesine gerçek anlamda bir tehlike yaratamazken, “Samuraylar” teknik üstünlüklerinden ve oyuncularının sergilediği büyük özgüvenden yararlanarak maçın büyük bölümünde hakimiyet kurdu.

Bu, Tunus’un turnuvadaki üst üste ikinci mağlubiyeti oldu. Turnuvaya İsveç’e 5-1 yenilerek başlayan Tunus, puanını sıfırda tuttu ve son tur öncesinde bir sonraki tura yükselme şansını resmen kaybetti.

Maç, Tunus milli takımının Dünya Kupası'ndaki serüvenini kurtarmak amacıyla birkaç gün önce Sabri Lamouchi'nin yerine görevi devralan Fransız teknik direktör Hervé Renard için de hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç oldu.

Öte yandan Japonya Milli Takımı, puanını 4’e yükselterek bir sonraki tura yükselme şansını güçlendirdi ve Dünya Kupası finallerindeki 1000. tarihi maçta üstünlüğünü kanıtladı.