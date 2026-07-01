Videoda... Taraftarların sahaya akın etmesinin ardından Belçika-Senegal maçı büyük bir kargaşa içinde durduruldu

Seattle stadyumunda nefesleri kesen ve gerginlik yaratan şok edici bir an yaşandı. 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda oynanan Belçika-Senegal maçının 31. dakikasında üç kişi sahaya girdi; bu olay, şaşkın taraftarların haykırışları eşliğinde maçın derhal durdurulmasına neden oldu.

Maçta, 24. dakikada Habib Diara’nın attığı golle Senegal erken bir üstünlük sağlamıştı. Bu gol, yıldızlarla dolu Belçika milli takımı karşısında Afrika ekibinin gücünü ve taktiksel düzenini ortaya koyan hızlı bir kontra atak sonrasında geldi.

İlk görüntülere göre, üç kişi sahanın bir kenarından ani bir hızla sahaya daldı; ardından güvenlik görevlileri ve oyuncular durumu kontrol altına alıp onları dışarı çıkardı.

Maç, taraftarları sakinleştirme ve güvenlik düzenini yeniden sağlama çabaları nedeniyle birkaç dakika durduruldu; bu sırada oyuncular son derece temkinli bir tavır sergilediler.

Sahaya izinsiz giren kişilerin kimlikleri veya motivasyonları henüz açıklanmadı; ilgili güvenlik yetkilileri ise bu kritik maçın atmosferini gölgeleyen olayın ayrıntılarını ortaya çıkarmak için acil bir soruşturma başlattı.

Bu olay, 2026 Dünya Kupası’nda yaşanan ikinci benzer olay olarak kayıtlara geçti; bu durum, özellikle turnuvaya yönelik seyirci baskısının ve küresel ilginin artmasıyla birlikte, Dünya Kupası stadyumlarında uygulanan güvenlik önlemleri hakkında ciddi soru işaretleri uyandırıyor.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından maç yeniden başladı. Oyuncuların tepkisi ve bu sahaya izinsiz girişin her iki takımın konsantrasyonuna, özellikle de 31. dakikaya kadar maçın gidişatını kontrol eden Senegal milli takımının konsantrasyonuna etkisi büyük bir merakla izlendi.