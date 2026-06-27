Videoda... Suudi oyuncular, Dünya Kupası'na veda ettikten sonra taraftarları görmezden geldi

Suudi milli takım oyuncuları, 2026 Dünya Kupası’ndan erken elendikten sonra taraftarlarının selamlarını ve özür dileme çabalarını görmezden gelerek öfkelerini uyandırdı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Cumartesi sabahı erken saatlerde ABD'nin Houston kentindeki "NRG" Stadyumu'nda oynanan üçüncü ve son tur maçında Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalarak Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

Suudi gazetesi "Al-Sharq Al-Awsat", "X" platformundaki resmi hesabı üzerinden, maçın bitiminde ve Dünya Kupası'ndan resmi olarak elendikten sonra Suudi milli takım oyuncularının tepkisini gösteren bir video yayınladı.

Videoda, kaleci Muhammed Al-Owais ve savunma oyuncusu Abdülilah Al-Omari hariç, “Yeşiller”in tüm oyuncularının taraftarlara selam vermek için uğramadan doğrudan sahadan ayrıldıkları görüldü.

Bu video, sosyal medyada Suudi taraftarların öfkesini uyandırdı; taraftarlar, Dünya Kupası'na veda ettikten sonra taraftarlardan özür dilemeleri gereken oyuncuların bu davranışını yanlış buldular.

Hatırlanacağı üzere, Suudi Milli Takımı Dünya Kupası’nda üst tura çıkmayı üst üste altıncı kez başaramadı; tek başarısı ise 1994’teki ilk katılımında elde edilmişti.