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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Videoda: Suudi gazeteci: Ronaldo'nun taraftar kitlesi Nasr ve Hilal'den daha büyük!

C. Ronaldo
Al Nassr FC
Al Hilal
Premier Lig
Portekiz
Suudi Arabistan

Tartışma yaratan açıklama

Suudi Arabistanlı bir gazeteci, Portekizli Cristiano Ronaldo'nun, kaptanı olduğu Suudi ekibi Al-Nassr'dan ve ayrıca komşusu ile geleneksel rakibi Al-Hilal'den daha fazla taraftara sahip olduğunu ileri sürerek tartışma yarattı.

Suudi Arabistanlı gazeteci Ahmed el-Fuheyd, "Rotana Sport ma'a Walid" programına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bu birçok kişiyi kızdırabilir ama Cristiano Ronaldo'nun taraftar kitlesi Al-Nassr'ınkinden daha büyük."

Şöyle devam etti: "Cristiano Ronaldo'yu dünya çapında yüz milyonlarca kişi destekliyor ve dünyada çok büyük bir taraftar kitlesine sahip. Rakamlar, tarih ve gerçekler bunu kanıtlıyor, kim inkâr ederse etsin."

El-Fuheyd'in açıklamaları, bir diğer Suudi Arabistanlı gazeteci Muhammed el-Anzi'yi kızdırdı. El-Anzi şu sözlerle karşılık verdi: "Doğru değil, Al-Nassr'ın popülerliği Ronaldo'dan daha yüksek." Ayrıca ona şu soruyu yöneltti: "Cristiano Ronaldo'nun taraftarları Al-Hilal'in taraftarlarından daha mı fazla?"

Gelecek maçlar
ALH

ALH

Premier Lig

06 Kas 2026

ALN

ALN

ALI

ALI

Premier Lig

07 Kas 2026

HIL

HIL

El-Fuheyd şöyle yanıt verdi: "Bu doğru, bende o türden kompleksler yok ve bunu az önce söyledim. Kendime ait bir bilgi ya da gerçek uydurmayacağım, rakamlar herkesin gözü önünde, ancak mesele mantıkla ilgili."

Hatırlatmak gerekirse, Ronaldo, önceki kulübü Manchester United ile sözleşmesini feshetmesinin ardından bonservissiz olarak katıldığı Al-Nassr kulübünde Ocak 2023'ten beri forma giyiyor.

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