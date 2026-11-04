Suudi Arabistanlı bir gazeteci, Portekizli Cristiano Ronaldo'nun, kaptanı olduğu Suudi ekibi Al-Nassr'dan ve ayrıca komşusu ile geleneksel rakibi Al-Hilal'den daha fazla taraftara sahip olduğunu ileri sürerek tartışma yarattı.

Suudi Arabistanlı gazeteci Ahmed el-Fuheyd, "Rotana Sport ma'a Walid" programına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bu birçok kişiyi kızdırabilir ama Cristiano Ronaldo'nun taraftar kitlesi Al-Nassr'ınkinden daha büyük."

Şöyle devam etti: "Cristiano Ronaldo'yu dünya çapında yüz milyonlarca kişi destekliyor ve dünyada çok büyük bir taraftar kitlesine sahip. Rakamlar, tarih ve gerçekler bunu kanıtlıyor, kim inkâr ederse etsin."

El-Fuheyd'in açıklamaları, bir diğer Suudi Arabistanlı gazeteci Muhammed el-Anzi'yi kızdırdı. El-Anzi şu sözlerle karşılık verdi: "Doğru değil, Al-Nassr'ın popülerliği Ronaldo'dan daha yüksek." Ayrıca ona şu soruyu yöneltti: "Cristiano Ronaldo'nun taraftarları Al-Hilal'in taraftarlarından daha mı fazla?"

El-Fuheyd şöyle yanıt verdi: "Bu doğru, bende o türden kompleksler yok ve bunu az önce söyledim. Kendime ait bir bilgi ya da gerçek uydurmayacağım, rakamlar herkesin gözü önünde, ancak mesele mantıkla ilgili."

Hatırlatmak gerekirse, Ronaldo, önceki kulübü Manchester United ile sözleşmesini feshetmesinin ardından bonservissiz olarak katıldığı Al-Nassr kulübünde Ocak 2023'ten beri forma giyiyor.