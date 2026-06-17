Videoda... Suudi gazeteci: Messi futbolu sonlandırdı... Ronaldo ise balın içinde uyuyor

Suudi bir medya mensubu, 2026 Dünya Kupası’nda Demokratik Kongo ile oynanan maçta sergilediği olumsuz performansı ve rakibi Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi’nin ise parladığı performansın ardından, Al-Nassr’ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo’yu alaycı bir şekilde eleştirdi.

Messi'nin Arjantin milli takımını Cezayir'e karşı 3-0'lık galibiyete taşıdığı ve tüm golleri tek başına attığı gün, Ronaldo ise gol atamadı ve ülkesinin milli takımı, Dünya Kupası'nın ilk turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı.

Suudi medya mensubu Khaled Al-Shneif, “Al-Saudiya” kanalındaki “Dorina Geer” programında yaptığı açıklamada, “Maalesef Arap milli takımlarından hiçbiri galibiyet elde edemedi; ilk turda hiçbir Arap takımı galip gelemedi” dedi.

Şunları da ekledi: “Ayrıca (Lionel) Messi, (Kylian) Mbappé ve (Erling) Haaland olağanüstü bir başarı sergiledi; (Cristiano) Ronaldo ise balın içinde uyuyor.”

Şöyle devam etti: “Futbolda kitaplar var, ciltler var, bundan daha büyük şeyler var; Messi hepsini tamamladı, her şeyi bitirdi.”

Son olarak şunları söyledi: “Messi 39 yaşında, buna rağmen ilk maçında hat-trick yapıyor ve dünyanın en golcü oyuncusu oluyor. Futbolu tamamladı.”

Messi, 16 golle Alman Miroslav Klose ile eşit olarak Dünya Kupası'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olmuştu; bu, Ronaldo'nun Dünya Kupası'nda şu ana kadar attığı gol sayısının (8) iki katıdır.

Arjantinli yıldızın, 2022 Dünya Kupası’nda ülkesini 36 yıl aradan sonra üçüncü kez, yani ilk kez şampiyonluğa taşıdığı hatırlanırken, “El Don” ise ülkesinin tarihindeki ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu hâlâ arıyor.