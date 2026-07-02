Videoda... Suudi gazeteci: Fas milli takımı, Dünya Kupası'nda Mısır'dan daha ileri gidecek

Bir Suudi gazeteci, 2026 Dünya Kupası’nda ABD, Kanada ve Meksika’da sergiledikleri performansların ardından Mısır ve Fas milli takımlarını övdü; ancak “Atlas Kaplanları”nın “Firavunlar”dan daha ileri bir aşamaya ulaşacağını öngördü.

Suudi gazeteci Bassam Al-Dakhil, “Dorina Geir” programında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Avustralya maçı Mısır için zor değil, ama kolay da değil; Dünya Kupası’nda son 32’ye kalan hiçbir takım kolay bir rakip olmayacaktır.”

Dakhil sözlerine şöyle devam etti: “Mısır milli takımı bu turu geçebilir, çünkü bu, Mısır tarihinin en büyük oyuncusu olan Muhammed Salah için son şans.”

Şöyle devam etti: “Onun liderliğinde, genç bir kadro ve seçkin yıldızların varlığında, Mısır milli takımının Avustralya’yı geçip çeyrek finale yükselebileceğine inanıyorum.”

Son olarak şunları söyledi: “Buna karşılık, Fas milli takımı Dünya Kupası’nda son 16 turundan çok daha ileriye gitme adayıdır.”

Fas milli takımı, penaltı atışlarında Hollanda’yı mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi ve önümüzdeki Cumartesi günü Kanada ile karşılaşacak. Mısır milli takımı ise yarın Cuma günü, 32’li tur maçında Avustralya ile karşılaşacak.