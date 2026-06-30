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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Videoda... Suudi gazeteci: Fas, Arapların gururu... Bono'nun liderliğinde Hollanda'yı ezip geçtiler

Hollanda - Fas
Hollanda
Fas
Dünya Kupası
Kanada - Fas
Kanada
Y. Bounou
Hollanda
Fas
Meksika
Kanada
ABD

"Atlas Kaplanları", Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi

Bir Suudi medya mensubu, Hollanda’yı mağlup ederek Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen Fas milli takımını övdü.

Fas milli takımı, normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında Hollanda'yı yenerek, bugün Salı günü sabahın erken saatlerinde Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi.

"MBC 1" kanalında "Nadina" programının sunucusu Abdulrahman El-Hamidi, "Arap dünyasının gururu, karakteri, rekabetçiliği ve hakimiyetiyle Fas; eğlence ve coşkuyla dolu Fas; (Naseer) Mezraoui'nin sağlamlığı, (Issa) Diop'un ruhu ve (Ezzeddine) Ounahi'nin çevikliğiyle rekabet eden Fas" dedi.

Ayrıca şunları ekledi: “Tüm Hollanda’yı kontrol altına aldılar, Bono’nun demir yumruğuyla onları ezip geçtiler. Yasin bile şutu engellerken, Faslıların Dünya Kupası’nda her zaman olduğu gibi ayakta duruyordu; geçmeye hazırdı. Durum aynen böyle, her zaman Fas.”

Hatırlanacağı üzere, Fas milli takımı önümüzdeki Cumartesi günü, Güney Afrika’yı eleyerek tur atlayan Kanada milli takımıyla, ABD’nin Houston kentindeki “NRG” Stadyumu’nda Dünya Kupası son 16 turu maçına çıkacak.

Dünya Kupası
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Kanada
CAN
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