Bir Suudi gazeteci, Suudi milli takımının teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis’in, Yeşil Burun Adaları maçında kaleci Muhammed Al-Owais’i ilk 11’den çıkarabileceğini doğrulayarak büyük bir sürpriz yaptı.

Suudi Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda Cumartesi sabahı erken saatlerde, ABD'nin Houston kentindeki "NRG" Stadyumu'nda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

"Thamania" kanallarında görev yapan Suudi gazeteci Nawaf Al-Aqil, "X" sitesindeki resmi hesabından paylaştığı bir videoda şunları söyledi: "Kaleci pozisyonunda bir değişiklik olacağını ve Muhammed Al-Oweis'in yerine Nawaf Al-Aqidi'nin oynayacağını tahmin ediyorum."

Aqil, “Bu bir tahmin, kesin bir bilgi değil. Çünkü Yeşil Burun Adaları karşısında topu ayaklarıyla iyi kullanabilen bir kaleciye ihtiyaç var; böylece top hakimiyeti ve hücum inşasında bir oyuncu daha kazanılmış olur” diye açıkladı.

Al-Owais, Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçta, özellikle de ilk turda Uruguay ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, 9 şutu kurtardı; bunların 4'ü ceza sahası içinden gelmişti.

Bu maç, “Yeşiller” için hayati önem taşıyor; Dünya Kupası’nda son 32 turuna yükselebilmek için galibiyete ihtiyaçları var; beraberlik veya mağlubiyet ise Dünya Kupası’na resmi olarak veda etmek anlamına gelecek.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 1 puanla G8 Grubu’nda dördüncü ve son sırada yer alıyor. Takım, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları’nın birer puan gerisindeyken, İspanya ise 4 puanla grubun zirvesinde bulunuyor.