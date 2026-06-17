Videoda... Suudi gazeteci: Al-Nassr, Ronaldo’ya büyük bir iyilik yaptı… Onun sayesinde Dünya Kupası’nı kazanacak

Bir Suudi medya mensubu, Al-Nassr kulübünün Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’ya büyük bir iyilik yaptığını vurgulayarak, bunun Ronaldo’nun milli takımıyla 2026 Dünya Kupası’nı kazanmasında bir etken olabileceğini belirtti.

Ronaldo, eski kulübü Manchester United ile sözleşmesini feshettikten sonra, Ocak 2023'te bedelsiz olarak Al-Nassr'a transfer olmuştu.

Al-Ittifaq kulübünün eski sözcüsü Muhammed Al-Saddan, Suudi "UFM" radyosuna yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Herkes profesyonel oyuncuların Suudi ligi üzerindeki etkisinden bahsediyor, ancak biz de Suudi projesinin profesyonel oyuncular üzerindeki etkisinden bahsedelim."

Şöyle devam etti: “Suudi projesine ve Al-Nassr kulübüne teşekkür etmeliyiz, çünkü Ronaldo’yu yeniden ön plana çıkardınız ve sahalardaki ömrünü uzattınız. Bu yüzden Roshen Ligi’ndeki son maçta Al-Nassr kulübünün amblemini öptü; bunda bir tür sadakat var.”

Ayrıca şunları ekledi: “Ronaldo, bu kulübün kendisine eski ihtişamını bir ölçüde geri kazandırdığını biliyor. Al-Nassr, Cristiano Ronaldo gibi bir oyuncuya sahip olma şansına kavuştu ve bu oyuncuya büyük bir iyilik yaptı.”

Son olarak şunları söyledi: “Bu nedenle, benim için 2026 Dünya Kupası’nı kazanacak ilk aday Portekiz milli takımıdır.”

Portekiz milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya ile birlikte 11. grupta yer alacak.