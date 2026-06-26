Videoda... Suudi gazeteci: 32'li tura kalamamak bir felaket olur

Bir Suudi medya mensubu, ülkesinin milli takımının Dünya Kupası’nda son 32’ye kalamaması durumunun, özellikle de turnuvaya katılan takım sayısının 48’e çıkarılmasının ardından, bir felaket olacağını belirtti.

Suudi milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda, biraz sonra ABD’nin Houston kentindeki “NRG” Stadyumu’nda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

Maçtan birkaç saat önce, “Al-Saudiya” kanalında “Dourina Geir” programının sunucusu Khaled Al-Shneif, “Şu andan itibaren maçın başlangıcına kadar ve maç süresince, Suudi milli takımının tarih yazması için destek vereceğiz” dedi.

Şenif sözlerine şöyle devam etti: “48 takımın katıldığı bu turnuvada son 32’ye kalamamak bir felaket olur. Tunus, Irak ve Katar gibi turnuvadan elenen Arap takımlarının arasına katılmamayı, aksine eleme turuna yükselenler arasında yer almayı umuyoruz ve bunu başarabiliriz.”

Yeşil Burun Adaları maçı Suudi milli takımı için hayati önem taşıyor; Dünya Kupası’nın 32’li turuna yükselebilmek için galibiyete ihtiyaçları var; beraberlik ya da mağlubiyet ise grubun son sırasında kalarak Dünya Kupası’na veda etmek anlamına gelecektir.

Suudi Arabistan milli takımı, 1 puanla 8. grubun dördüncü ve son sırasında yer alıyor; Uruguay ve Yeşil Burun Adaları’nın birer puan gerisinde bulunurken, İspanya ise 4 puanla grubun zirvesinde yer alıyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı’nın Dünya Kupası’nda grup aşamasını geçmeyi başardığı tek sefer, 1994 yılında turnuvaya ilk kez katıldığı zamandı; sonraki beş katılımında ise erken elendi.