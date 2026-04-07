Bir Al-Hilal taraftarı, önümüzdeki dönemde komşu ve ezeli rakibi Al-Nassr'ı desteklemek üzere takımını değiştirmeye karar vererek büyük bir sürpriz yarattı.

Al-Hilal ve Al-Nassr, Suudi Roshen Ligi'nin en önemli geleneksel rakipleri olarak kabul ediliyor ve bu sezon şampiyonluk için rekabet ediyorlar. "Al-Alamy" 70 puanla sıralamanın zirvesinde yer alırken, ikinci sıradaki "Al-Za'im" ile arasında 5 puan fark var.

Al-Hilal taraftarı Saad, Suudi "UFM" radyosuna telefonla bağlanarak, futbol takımına olan bağlılığını değiştirdiğini ve önümüzdeki dönemde Al-Nassr taraftarı olacağını açıkladı.

Taraftar şöyle dedi: "Biletler konusunda beni rahatsız eden bir durum var. Evet, ben Hilal'i destekliyorum, ancak herkes Nasr'ı destekliyor; taraftarlardan başlayıp yöneticilere kadar. Hatta oynadıkları maçların bilet fiyatları 10 riyale indirildi."

Ve ekledi: "Bunun aksine Hilal'de kimse aynı şeyi yapmıyor, taraftarlar gelecek maçı izlemek için tam 70 riyal ödemek zorunda ve bu beni çok üzüyor."

"Ben bir Hilal hayranıydım ve her maça gitmeyi isterdim, ancak bir öğrenci olarak her maç için 70 riyal ödeyemem, bu yüzden Nasr gibi olmayı umuyorum" diye ekledi.

"Al-Nassr'ın yaptığı şey, Cristiano Ronaldo ya da başkaları sayesinde ona yeni bir taraftar kitlesi oluşturuyor. Size dürüst olmak gerekirse, Al-Hilal'e olan bağlılığım azaldı, şimdi ise Fares Najd (Al-Nassr) için arttı ve takımın gelecek maçlarına katılacağım" dedi.

Son olarak şunları söyledi: "Al-Nassr'a olan bağlılığım arttı çünkü kulüp taraftarlarını takdir ediyor ve taraftarları eşsiz. Ayrıca Al-Hilal de geçen sezon Asya Şampiyonlar Ligi'nde beni hayal kırıklığına uğrattı. Onu desteklemek için Riyad'dan Cidde'ye geldim ama kazanamadı."