Videoda... Suudi Arabistan'ın efsanesi: Al-Ahli'nin tüm gollerinin arkasında Mahrez var... Ondan daha iyisi yok

Suudi futbol efsanesi, Al-Ahli’nin gelecek sezon başlamadan önce Cezayirli yıldız Riyad Mahrez’i kadrodan çıkarma kararını eleştirdi ve şu anda ondan daha iyi bir oyuncu olmadığını belirtti.

Basında yer alan haberlere göre, Al-Ahli, Mahrez ile olan sözleşmesindeki, geçen Haziran ayı sonundan önce 15 milyon dolar karşılığında tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkını veren maddeyi uyguladı.

Al-Hilal ve Suudi Arabistan milli takımının eski kalecisi Muhammed Al-Da'ei, "Al-Saudiya" kanalındaki "Dorina Geir" programına yaptığı açıklamada, "Al-Ahli'nin attığı tüm önemli golleri Mahrez hazırladı" dedi.

Ayrıca şunları ekledi: “Eğer ayrılma kararı maddi nedenlere dayanıyorsa ben de onun yanındayım, ancak teknik açıdan buna karşıyım; çünkü şu anda ondan daha iyisi yok. 2026 Dünya Kupası’nı izledik ve ondan daha iyisini bulamadık.”

Mahrez, 2023 yazında Manchester City'den Al-Ahli'ye transfer olduğundan bu yana son üç yıldır takımın en önemli yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor. Takımıyla iki kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ve bir kez Suudi Süper Kupası şampiyonluğuna ulaştı.