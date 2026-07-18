Videoda... Şubayr: Lakja ve Motsepe, Afrika şampiyonalarında yer alan kulüp sayısının artırılmasını destekliyor

Gazeteci ve Mısır Milli Takımı’nın efsanevi kalecisi Ahmed Shubair, bugün Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Mısır Futbol Federasyonu Başkanı ve CAF Yürütme Kurulu üyesi Hani Abu Rida’nın Afrika kıtasındaki turnuvalara katılan kulüp sayısının artırılmasına yönelik önerisinin, CAF içindeki önde gelen isimlerin desteğini aldığını söyledi.

Şubayr, Mısır'ın "El-Nahar" kanalındaki programında, dün Cuma günü CAF Yürütme Kurulu'nun bir toplantı düzenleyerek bu öneriyi görüşmesinin planlandığını, ancak lojistik engeller nedeniyle toplantının yapılamadığını söyledi.

Eski Al-Ahly kalecisi şunları ekledi: “Toplantı gerçekleşmemiş olsa da, CAF içindeki görüşlerin çoğu bu öneriyi destekliyor. Öneri, CAF Başkanı Motsepe ve CAF Başkan Yardımcısı ve Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fawzi Lakja’nın da desteğini alıyor. Kulüp sayısının artırılmasına yönelik önerinin, yeni bir toplantı düzenlenip düzenlenmemesine bakılmaksızın önümüzdeki günlerde onaylanması bekleniyor.”

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Teklif, bazı federasyonlara (Mısır dahil) her turnuvada ek bir kontenjan verilmesini içeriyor. Böylece, bazı ülkelerden (sıralamaya göre) Afrika Şampiyonlar Ligi ve Konfederasyon Kupası’nda katılan kulüp sayısı 3’e çıkacak; üçüncü kulübün katılımı ise ön eleme turlarından başlayacak.

Şubayr, bu konunun CAF içinde hâlâ “güçlü bir şekilde gündemde” olduğunu vurguladı ve Afrika kıtasının yeni sezon takviminin açıklanmasından önce konunun yakında karara bağlanmasının beklendiğini belirtti.



