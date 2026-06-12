Videoda... Şiddetli "Kasım Savaşı" tekrarlanacak mı? Patlamaya hazır bir Dünya Kupası karşılaşması

ABD ve Paraguay milli takımları, geçen Kasım ayında oynadıkları dostluk maçında yaşanan ve saha içinde büyük bir kargaşayla sonuçlanan şiddetli kavgadan birkaç ay sonra, yeni ve tartışmalı bir karşılaşmaya hazırlanıyor.

16 Kasım 2025'te Philadelphia eyaletinin Chester kentindeki "Subaru Park" stadyumunda oynanan maç, ABD milli takımının 1-0 galibiyetiyle sona erdi, ancak sonuç, 91. dakikada patlak veren büyük kavga gölgesinde kaldı.

Olaylar, savunma oyuncusu Gustavo Gomez ile Alex Freeman arasında bir taç atışı konusunda çıkan anlaşmazlığın ardından başladı. Her iki takımın oyuncuları olay yerine koştu ve durum hızla yumruklar, şiddetli itişmeler ve oyuncuların sahaya düşmesiyle sonuçlanan toplu bir kavgaya dönüştü.

Gustavo Gomez'in ABD'li kaleci Matt Freese'i boynundan yakalaması, Freese'in ağzının yaralanmasına ve kanamasına neden olarak gerginliği doruğa çıkardı.

Her iki takımdan bazı oyuncular kavgayı ayırmaya çalıştı, ancak olayın kontrol altına alınması birkaç dakika sürdü.

O dönemde olaylara karışanlara ağır cezalar verileceği yönünde spekülasyonlar olsa da, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) maçın dostluk maçı olduğunu gerekçe göstererek olayı görmezden gelmeye karar verdi.

Bu kez ortam daha sakin görünüyor ve taraftarlar, iki taraf arasındaki gerginlik devam etse de önceki kavganın tekrarlanmayacağını düşünüyor.