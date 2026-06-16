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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Videoda... Senegalli futbolcu, Pelé'nin başı çektiği tarihi listeye girdi

Fransa - Senegal
Fransa
Senegal
Dünya Kupası
I. Mbaye
Fransa
Senegal
ABD

Mbaye, Fransa karşısında Aswad al-Tiranga’nın itibarını koruyor

Senegal milli takımının oyuncusu İbrahim M'Baye, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımının kalesini havalandırarak Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.

Mbaye, turnuvanın 9. grubunun açılış maçı kapsamında Salı akşamı "MetLife" Stadyumu'nda oynanan ve Fransa'ya 1-3 yenildikleri maçta Senegal'in tek golünü attı.

Paris Saint-Germain forması giyen M'Baye'nin golü, ikinci yarının uzatma dakikalarının 5. dakikasında attığı isabetli bir şutla geldi.

Fransız "Stats Foot" ağına göre, M'Baye 18 yaş 142 gün ile Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç dördüncü oyuncu oldu.

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Mbaye'yi geride bırakan sadece üç isim var: Brezilyalı Pelé (17 yıl 239 gün), Meksikalı Manuel Rosas (18 yıl 93 gün) ve İspanyol Javi (18 yıl 110 gün).

Senegalli oyuncu, Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Afrikalı oyuncu oldu.

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