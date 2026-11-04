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Videoda: Sekizinci gol! Real Madrid'in çilesini artıran tarihi Arap golü

AEK Athens - Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
A. Koita
Yunanistan
İspanya
Moritanya

Courtois Yunanistan'da ani bir gol yedi

Real Madrid, Arap ayaklarından gelen beklenmedik bir golle sarsıldı ve Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı maçlardaki çilesi daha da arttı.

Kraliyet ekibi, bu akşam çarşamba günü lig aşamasının dördüncü haftasında konuğu olduğu Yunan ekibi AEK Atina karşısında, maçın başlamasından yalnızca 12 dakika sonra bir gol yedi.

28 yaşındaki Moritanyalı Aboubakary Koita, Real Madrid'in eski yıldızı Luka Jovic'ten ceza sahası sınırında bir pas aldı ve attığı füze gibi şutla topu Thibaut Courtois'nın kalesinin sol köşesine gönderdi.

"Opta" ağının verilerine göre Koita, Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan ilk Moritanyalı oyuncu oldu; ayrıca 2021-2022 sezonunda Young Boys forması giyerek turnuvada mücadele eden Jordan Lefort'un ardından bu turnuvaya katılan ikinci Moritanyalı oyuncu konumunda bulunuyor.

Gelecek maçlar
VAL

VAL

La Liga

07 Kas 2026

RMA

RMA

AEK

AEK

Yunanistan 1

08 Kas 2026

LEV

LEV

Fransız "Stats Foot" ağının istatistiklerine göre bu, Real Madrid'in kıtasal turnuvada deplasmandaki son 3 maçında kalesinde gördüğü sekizinci gol oldu.

Real Madrid, bu sezonun ikinci haftasında Roma'dan 3 gol yemişti (4-3 kazandığı maçta); ondan önce de geçen sezonun çeyrek final rövanşında Bayern Münih'ten 4 gol yemişti (3-4 kaybettiği maçta).

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