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Videoda: Sehlavi, Al Ahli dişsiz kaldı, Auckland savunması Al Raqi'yi zor durumda bıraktı

Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
Al Ahli - Auckland FC
Auckland FC
Suudi Arabistan
Yeni Zelanda

İlk yarı zayıf geçti

Eski Suudi futbol yıldızı Muhammed es-Sehlavi, sahada belirgin üstünlük kurmasına rağmen Al-Ahli'nin Auckland FC karşısındaki performansını sert şekilde eleştirdi.

Es-Sehlavi, 2026 Kıtalar Arası Kulüpler Kupası'nın ilk turunda oynanan Al-Ahli-Auckland maçının ilk yarısındaki gelişmeleri değerlendirirken, Cidde ekibinin topa sahip olma üstünlüğünün şu ana kadar mükemmel derecede kısır olduğunu ve Okyanusya şampiyonunun kalesi için gerçek bir tehlikeye dönüşmediğini vurguladı.

Es-Sehlavi, MBC Action kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Al-Ahli yüksek topa sahip olma oranıyla maçın gidişatına hâkim, ancak bu üstünlük gol fırsatlarına ya da etkili bir baskıya dönüşmedi. Buna karşılık Auckland savunması çok iyi organize olmuş durumda."

Şöyle devam etti: "Al-Ahli'nin asıl sorunu, topu döndürmedeki aşırı yavaşlıkta ve son üçlü bölgede bireysel çözümlerin yokluğunda yatıyor. Bu durum, kendi geri bölgelerinde yoğunlaşan ve Firas el-Bureykan'ın hareketlerine karşı alanları kapatan Auckland savunmasının işini kolaylaştırdı; böylece Suudi Arabistan'ın denemeleri işe yaramayan yan ortalarla sınırlı kaldı."

Şunu ekledi: "Al-Ahli, bu savunma organizasyonunu kırmak için oyun temposunu yükseltmeli, derinden yapılan hücumlara ve ceza sahası dışından yapılan şutlara yaslanmalı." Es-Sehlavi, performansın bu kısır şekilde sürmesinin Yeni Zelanda ekibine dakikalar ilerledikçe daha büyük bir özgüven kazandırabileceğini ve Asya şampiyonunun öne geçme golü arayışını zorlaştırabileceğini belirtti.

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Al-Ahli, dünya çapındaki yolculuğuna güçlü bir başlangıç arayışıyla, büyük bir taraftar desteği eşliğinde maçı Cidde'deki Al-Inma Stadı'nda oynuyor. Okyanusya şampiyonu Yeni Zelandalı Auckland ise savunma organizasyonuna sıkı sıkıya bağlı kalmaya ve ev sahibi karşısında sürpriz yapmaya çalışıyor.

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