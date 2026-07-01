Al-Hilal efsanesi Sami Al-Jaber, önümüzdeki dönemde Yasser Al-Meshal’ın yerine Suudi Futbol Federasyonu Başkanı olarak atanmasıyla ilgili gerçeği açıkladı.

Yaser Al-Meshal, dün Pazartesi sabahı erken saatlerde, milli takımın 2026 Dünya Kupası grup aşamasından elenmesinin ardından Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Sosyal medya kullanıcıları, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu adına atfedilen ve Sami Al-Jaber'in önümüzdeki dönemde Yasser Al-Meshal'ın yerine federasyon başkanı olarak atandığını duyuran bir açıklamayı paylaştılar; ancak Al-Hilal efsanesi bu iddiayı yalanladı.

Al-Jaber, “MBC 1” kanalındaki “Nadina” programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Herhangi bir alanda vatanına hizmet etmek bir onurdur, ancak Suudi Futbol Federasyonu’nu yönetmek için gerekli deneyime ve yetkinliğe sahip kişiler var.”

Ayrıca şunları ekledi: “Bu görevi kim üstlenirse üstlensin, kendisine yardımcı olabilecek ve bu sistemi en iyi şekilde yönetebilecek çok yüksek düzeyde idari yetkinliklere sahip kişilerle çevrili olmalıdır, çünkü bu tek kişilik bir iş değildir.”

Yayılan açıklamayla ilgili olarak ise Al-Jaber, “Bu açıklama kesinlikle doğru değildir. Allah’tan bu ülkeye ve hepimize her türlü hayırlı şeyi yazmasını diliyorum” dedi.

Hatırlanacağı üzere Sami El-Jaber, 2007 yılında futbolu bıraktığından bu yana birçok idari görevde bulundu. Bunların en önemlisi, Nisan 2018’de Al-Hilal Kulübü’nün başkanlığına atanmasıydı, ancak bu görevden sadece 5 ay sonra ayrıldı.