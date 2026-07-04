Videoda: Sami Al-Jaber: Mısır Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın başarısını tekrarladı

Suudi futbol efsanesi Sami Al-Jaber, 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen Mısır milli takımını övdü ve bu başarının, daha önce “Yeşiller”in başardığını tekrarladığını vurguladı.

Mısır Milli Takımı, dün Cuma günü, normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından 32'li turda Avustralya'yı penaltı atışlarında mağlup ederek, tarihinde ilk kez Dünya Kupası son 16 turuna yükseldi.

Al-Jaber, “MBC 1” kanalındaki “Nadina” programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Mısır futbolunu, Mısır Milli Takımı’nı ve Avrupa liglerinde oynayan Mısırlı profesyonel futbolcuları, ayrıca Al-Ahly, Zamalek ve Pyramids gibi kıtasal turnuvalara katılan kulüpleri çok yakından takip ediyorum.”

Ayrıca şunları ekledi: “Mısırlı futbolcuların büyük bir avantajı var, o da zihniyetleri. 16'lı turlara ulaşmak, orada ne olacağına bakılmaksızın, gelecek tüm nesillere bir mesaj niteliğinde.”

Ve şöyle devam etti: "Bu mesaj, Mısırlı futbolcunun en büyük uluslararası sahnede yer alabileceğini ve dünyanın en büyük milli takımlarıyla başa baş mücadele edebileceğini söylüyor; 1994 Dünya Kupası’nda Suudi Arabistan milli takımı da bunu başarmıştı."

Suudi milli takımı, 1994 Dünya Kupası’nda tarihi bir başarıya imza atmış ve turnuvaya ilk kez katıldığı bu yıl, tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselmiş, ancak daha sonra İsveç’e yenilmişti.

El-Caber sözlerine şöyle devam etti: “Bunu televizyondan izleyen nesiller, dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Muhammed Salah’ın, (Ömer) Marmuş’un ve Barcelona’ya transfer olan 18 yaşındaki Hamza Abdülkerim’in yer aldığı güçlü bir milli takımı izliyorlar.”

Jaber sözlerini şöyle tamamladı: “Tüm bunlar, gelecek nesillerin hayallerini yansıtıyor. Her çocuk bu konumda olmayı, ülkesinin milli takımına hizmet etmeyi ve Dünya Kupası’nda yer almayı hayal ediyor.”