Videoda... Sami Al-Jaber: Donis, Suudi Milli Takımı'nın son yıllardaki en iyi kararlarından biri

Suudi futbol efsanesi Sami Al-Jaber, Fransız Hervé Renard'ın yerine Yunan Georgios Donis'in Suudi milli takımının teknik direktörlüğüne getirilme kararını överek, bunun son yılların en iyi kararlarından biri olduğunu belirtti.

Donis, kötü sonuçlar nedeniyle geniş çapta eleştirilere maruz kalan Hervé Renard'ın yerine, 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına iki aydan az bir süre kala, geçtiğimiz Nisan ayında Suudi milli takımının başına geçti.

Al-Jaber, "MBC 1" kanalındaki "Nadina" programına yaptığı açıklamada, "Donis ile sözleşme imzalamak, Suudi Futbol Federasyonu'nun son yıllardaki en iyi kararlarından biriydi ve büyük cesaret gerektiriyordu" dedi.

Jaber, "Donis'in, özellikle grubun kolay değil, aksine İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları gibi takımların varlığı nedeniyle çok zor olduğu göz önüne alındığında, bizi son 32'ye taşıyacak sihirli bir değneği yok" diye ekledi.

"Ancak organizasyon açısından, CEO olarak Fahd Al-Mufarrij gibi bir isim seçildi. Kendisi, Al-Hilal'da görev yaptığı süre boyunca büyük bir zekaya ve belirgin izlere sahipti. Bu da Suudi milli takımının profesyonel bir sistemle çalıştığını teyit ediyor" dedi.

"Hazırlık maçları her şeyi yansıtmıyor, ancak büyük bir iyimserlik var. Senegal maçında Suudi milli takımı kısa paslar yaptı, organize bir oyun sergiledi ve baskı sırasında tek bir blok oluşturdu. Bu, o dönemde çok iyi göstergelerdi" diye ekledi.

Suudi milli takımı, yedinci kez Dünya Kupası finallerine katılıyor. Takım, İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte G8 grubunda yer alıyor ve turnuvaya önümüzdeki Salı günü sabahın erken saatlerinde Latin Amerika ekibiyle oynayacağı maçla başlayacak.