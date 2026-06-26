Videoda... Sami Al-Jaber, Donis'i kadro dışı bıraktı: Yeşil Burun Adaları maçı sadece oyuncular için

Suudi futbol efsanesi Akhtar Sami Al-Jaber, Dünya Kupası’ndaki Yeşil Burun Adaları maçında milli takımın teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis’in rolünü göz ardı ederek, bu maçın sadece oyunculara ait olduğunu belirtti.

Suudi milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda, biraz sonra ABD'nin Houston kentindeki "NRG" Stadyumu'nda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

Maçtan kısa bir süre önce, Al-Jaber, “MBC 1” kanalındaki “Nadina” programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Uruguay maçı hakkında konuşurken, sadece oyunculardan değil, aynı zamanda teknik direktörden de bahsetmek gerekir; özellikle de taktik ve oyuncuların nasıl kullanıldığı açısından.”

Jaber sözlerine şöyle devam etti: “İspanya maçı teknik açıdan çok büyük farklar barındırıyordu; milli takım suçlanamaz, ancak yenilginin daha az olması gerekirdi. Donis’in arkada 5 savunmacıyla oynattığı taktik, Suudi milli takımına uygun olmadığını kanıtladı.”

Ve şöyle devam etti: “Bugün Yeşil Burun Adaları maçı, tamamen oyuncuların maçı olacak. Yeşil Burun Adaları milli takımı, İspanya ve Uruguay maçlarında kontra ataklara dayalı bir oyun sergiledi ve bu taktikte başarılı oldu.”

Şöyle devam etti: “Yeşil Burun Adaları milli takımındaki fiziksel güç ve oyuncuların büyük bir hırsı var. Suudi milli takım oyuncularının bugünkü hedefi, rakibin kim olacağına bakılmaksızın bir sonraki tura yükselmek olmalı.”

Yeşil Burun maçı Suudi milli takımı için hayati önem taşıyor; Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselebilmek için galibiyete ihtiyaçları var; beraberlik ya da mağlubiyet ise grubun son sırasında kalarak Dünya Kupası'na veda etmek anlamına gelecektir.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 1 puanla 8. grubun dördüncü ve son sırasında yer alıyor; Uruguay ve Yeşil Burun Adaları’nın birer puan gerisinde bulunurken, İspanya ise 4 puanla grubun zirvesinde yer alıyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı’nın Dünya Kupası’nda grup aşamasını geçmeyi başardığı tek sefer, 1994 yılında turnuvaya ilk kez katıldığı zamandı; sonraki beş katılımında ise erken elendi.