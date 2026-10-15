Tüm şüphecileri susturmak için 3 dakikadan fazlasına ihtiyacı olmadı. Korku yaratan ve Mısır Milli Takımı'nı hizmetlerinden mahrum bırakan suni çim üzerinde Mohamed Salah, lider ve yıldız olarak sahneye çıktı; Finlandiya'da erken anı yaratarak Trabzonspor'u Avrupa yolculuğunun başında öne geçirdi.

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS karşısında halen devam eden maçta Trabzonspor adına golü, Nijeryalı dev Paul Onuachu kaydetti.

Gol, ilk yarının 3. dakikasında, baş rolünde Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın yer aldığı harika bir organizasyonun ardından geldi. Salah'ın attığı büyülü pas Onuachu'yu kaleyle karşı karşıya bıraktı ve Nijeryalı futbolcu topu ağlara göndermekte tereddüt etmedi.

Karşılaşmaya, son günlerde suni zemini nedeniyle geniş tartışmalara yol açan Finlandiya'nın Tampere kentindeki "Tammelan" Stadı ev sahipliği yapıyor.

Sürpriz yalnızca asistte değil, maç öncesindeki görüntüdeydi; Mohamed Salah bugün ilk kez Trabzonspor'un kaptanlık pazubendini taktı ve bu, teknik heyetten gelen açık bir güven mesajıydı.

Bu adım, "suni çim" zeminde oynaması konusunda etrafını saran tüm şüphelere rağmen geldi; söz konusu durum, sakatlık korkusuyla Mısır Milli Takımı'nın Güney Sudan maçı kadrosundan çıkarılmasının da doğrudan sebebi olmuştu.











