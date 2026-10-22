Türk ekibi Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ikinci hafta müsabakaları kapsamında bugün çarşamba akşamı oynanan maçta İskoç rakibi Hearts'ı 2-0 mağlup ederek hak ettiği galibiyeti elde etti.

Maçın gollerini 32. dakikada penaltıdan Mısırlı yıldız Mohamed Salah ve 58. dakikada Brezilyalı Francolino kaydetti.

İlk gol, Trabzonspor'un ceza sahası içinde yapılan bir faul sonrası kazandığı penaltının ardından geldi. Topun başına güvenle geçen Mohamed Salah, sert bir vuruşla topu Hearts kalecisinin sağından filelere gönderdi ve skoru açarak takımına ilk yarıda üstünlük sağladı.

İkinci yarıda Türk ekibi baskısını sürdürdü ve 58. dakikada üstünlüğünü ikinci golle pekiştirmeyi başardı. Organize bir atak sonrasında Salah, takım arkadaşına kritik bir pas verdi; top ceza sahası içinde Francolino'ya ulaştı ve o da topu ağlara göndermekte tereddüt etmeyerek ev sahibinin üstünlüğünü perçinledi.

71. dakikada Mısırlı yıldız Mohamed Salah, büyük bir maç ortaya koyduktan ve takımının galibiyetinde ilk imzayı attıktan sonra sahadan ayrıldı. Trabzonspor'un teknik direktörü, Firavun'un yerine Ozan Tufan'ı oyuna aldı.

Bu galibiyetle Trabzonspor, üst üste iki galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve 6 attığı, 2 yediği golle +4 averajla UEFA Konferans Ligi puan sıralamasında averajla lider Lugano'nun ardından üçüncü sırada yer aldı.

Buna karşılık Hearts, bir beraberlik ve bir yenilgiyle puanını yalnızca 1'de dondurdu ve 1 attığı, 3 yediği golle -2 averajla puan sıralamasında yirmi üçüncü sırada yer aldı.

Trabzonspor, uzatma dakikalarında acı bir darbe aldı. Maçın hakemi, 90+5'te savunma oyuncusu Sidnei Lopes Cabral'a kırmızı kartı gösterdi. Böylece oyuncu, UEFA Konferans Ligi'nin gelecek haftasında oynanacak Alman ekibi Freiburg ile olan ve merakla beklenen karşılaşmada resmi olarak forma giyemeyecek.

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta müsabakaları kapsamında bir araya gelen Çek ekibi Jablonec ile konuğu Brighton arasındaki maç golsüz berabere sonuçlandı.

İki takım da 90 dakika boyunca filelere gol atmayı başaramadı ve her biri maçtan tek puanla ayrıldı. Karşılaşmada Brighton'ın göreceli bir üstünlüğü vardı, ancak bu skora gerçek anlamda yansımadı.

Bu beraberlikle Brighton puanını 4'e yükselterek turnuva puan sıralamasında beşinci sıraya oturdu ve doğrudan tur atlama mücadelesi veren üst sıradaki takımlar arasında kaldı.

Yunan ekibi Panathinaikos, UEFA Konferans Ligi müsabakaları kapsamında bir araya geldiği maçta ev sahibi Kazak ekibi Kairat Almaty'yi 5-1 yendi.

Gol şölenini erken dakikalarda konuk ekip adına 6. dakikada Vicente Taborda açtı. Ardından Cyriel Dessers 24. dakikada penaltıdan ve 47. dakikada olmak üzere iki gol ekledi. Daha sonra Kings Kangwa 57. dakikada dördüncü golle üstünlüğü pekiştirdi ve İlmin Rastoder 75. dakikada beşinci golü kaydederek skoru belirledi.

Ev sahibinin şeref golünü ise 79. dakikada İsmail Beykbulat kaydetti.



