Videoda... Saad Al-Shehri'nin Suudi Milli Takımı'nda Renard'ın halefi olmasıyla ilgili ilk yorumu

Al-Ittifaq takımının teknik direktörü Saad Al-Shehri, Fransız teknik direktör Hervé Renard'ın yerine önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan milli takımının başına geçeceği yönündeki haberlere ilk kez yorumda bulundu.

Son dönemde "Yeşiller"in sonuçlarında ve performansında yaşanan düşüşün ardından, 2026 Dünya Kupası'nın Amerika, Kanada ve Meksika'da başlamasından önce Renard'ın görevden alınabileceğine dair bazı haberler çıkmış ve Saad Al-Shehri de dahil olmak üzere onun yerine geçebilecek bazı isimler öne sürülmüştü.

Al-Shahri, bugün Cumartesi günü, Suudi gazetesi "Al-Sharq Al-Awsat"ın aktardığı, Roshen Ligi'ndeki Al-Qadisiyah maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde Suudi milli takımını yönetmem için bana herhangi bir teklif gelmedi" dedi.

Şahri, "Benim için önemli olan bir şeyi belirtmeliyim ki, vatanseverliğimi ve milli takıma bağlılığımı zedeleyen yanlış bilgilerin yayılmasına kesinlikle izin vermeyeceğim. Her an onun emrine hazırım" diye ekledi.

Ayrıca okuyun: 3 seçenek, en iyisi acı... Suudi milli takımında Renard'ın halefi olarak en uygun isim kim?

"Suudi milli takımını çalıştırmayı reddettiğime dair haberler dolaşıyor, ancak bu tamamen asılsızdır. Milli takımın teknik direktörü mevcut ve hepimiz onun ve milli takım oyuncularının Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilemesi için destek veriyoruz" dedi.

Ve ekledi: "Şu anda Al-Ittifaq kulübüne odaklanıyorum, ancak vatanımın bana herhangi bir yerde, herhangi bir alanda ihtiyacı olursa, her zaman hazırım ve ülkemin hizmetinde olmaya hazırım."

Suudi milli takımının son dönemdeki düşüşü ve bunun yerli oyuncuların az katılımından kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Sorunun tam olarak nerede olduğunu belirlemek mümkün değil, ancak ben aynı koşullarda Asya Kupası'nı kazandım ve Olimpiyat milli takımıyla Olimpiyatlara katıldım."

Ve ekledi: "Oyuncular şu anki kadar sık oynamıyorlardı, ancak şu anda en üst seviyede 8 yabancı oyuncuyla antrenman yapıyorlar, bu nedenle sorunun tam olarak nerede olduğunu kesin olarak söylemek mümkün değil, özellikle de Suudi milli takımı daha önce 2018 ve 2022 Dünya Kupası'na hak ederek katılmıştı."

Son olarak şunları söyledi: "Doğru, şampiyonluklar kazanamadık, ancak bu rekabetin şiddetinden kaynaklanıyor. Asya Kupası'nı kazanamayan güçlü milli takımlar da var, bu yüzden kesin bir yargıya varılamaz, özellikle de Suudi milli takımı son zamanlarda Dünya Kupası'na katılma başarısı da dahil olmak üzere bazı başarılar elde etti."