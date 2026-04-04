Videoda... Ryan Sharqi, Liverpool karşısında tuhaf bir hareketle tartışma yarattı

İngiltere Kupası çeyrek finalinde Manchester City ile Liverpool arasında oynanan maçta, genç Fransız oyuncu Ryan Sharqi'nin başrolünde olduğu olağanüstü bir an yaşandı; bu an, ev sahibi takımın ezici galibiyetine rağmen büyük tartışmalara yol açtı.

Manchester City, Cumartesi akşamı Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Liverpool'u 4-0'lık ezici bir skorla mağlup ederek turnuvanın yarı finaline yükseldi.

22 yaşındaki Ryan Sharqi, takımının ilk 11'inde yer aldı, ancak teknik ekip 71. dakikada onu oyundan alarak yerine Tijani Reinders'ı oyuna soktu.

Oyundan çıktıktan birkaç dakika sonra, Ryan Sharqi, 68. dakikada sahadan ayrılan Liverpool'lu vatandaşı Hugo Ekitike ile forma değiştirdi.

Ancak en tuhaf sahne daha sonra yaşandı; kameralar, resmi maçlarda pek görülmeyen bir karede, Şerki'yi İketike'nin formasını giyerek City'nin kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın yanında yedek kulübesinde otururken yakaladı.

Kısa süre sonra teknik ekipten biri müdahale ederek oyuncuya tişörtü hemen çıkarması gerektiğini söyledi. Şarqi hemen tepki göstererek tişörtü çıkardı ve özür dilediğini gösteren bir hareketle elini kaldırarak teknik ekibe ve takım arkadaşlarına özür diledi.

