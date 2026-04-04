Al-Hilal'ın Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves, Suudi Roshen Ligi'nde Takafun ile oynadıkları maçın hakemini eleştirdi ve takımının komşusu ve ezeli rakibi Al-Nassr'dan şampiyonluğu koparabileceğine inandığını vurguladı.

Al-Hilal, Cumartesi günü Kingdom Arena'da oynanan Roshen Ligi'nin 27. haftasındaki maçta Al-Taawoun ile 2-2 berabere kaldı.

Suudi gazeteci Hamad Al-Suwailhi'nin "X" sitesindeki resmi hesabından aktardığı açıklamalarda Neves, "Maçtan sonra hakemle, Al-Taawoun'un golünden önce Theo (Hernandez) için sayılmayan bir faul olduğunu konuştum" dedi.

Ve ekledi: "(Hakem) bana faul olmadığını söyledi, ama şimdi videoda gördüğünüz gibi, açık bir faul var. Kararından ve sözlerinden emin olmalı."

Beraberlikle ilgili olarak Portekizli yıldız şunları söyledi: "Daha iyi oynamalıyız, şampiyonluk için mücadele ederken kendi sahamızda berabere kalamayız, bu bizim hatamız."

Ve ekledi: "Ligde ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde hala maçlar var, lig henüz bitmedi, önümüzdeki maça odaklanacağız."

"Lig henüz bitmedi, en azından bizim için. Belki bazıları bittiğini düşünüyor, çünkü geçen Ocak ayından beri pek çok tuhaf şey görüyorum ve kabul etmesi zor şeyler var, ancak sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Bu beraberlikle Al-Hilal, 65 puanla Suudi Ligi sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. Lider Al-Nassr'ın 5 puan gerisinde ve üçüncü sıradaki Al-Ahli'nin ise gol farkıyla önünde yer alıyor.