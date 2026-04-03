Videoda... Ronaldo'yu iki kez öfkelendiren hakem, Al-Nassr ile Al-Najma arasındaki maçı yönetiyor

Suudi Roshen Ligi Federasyonu, turnuvanın 27. haftasında bugün Cuma günü oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

Bugünkü maçların en dikkat çeken karşılaşması, lider Al-Nassr ile son sıradaki Al-Najma arasında Al-Awal Park Stadyumu'nda oynanacak olan maç olacak.

Lig, maçın hakemliğini Suudi hakem Abdullah Al-Shehri'ye verdi. Al-Shehri'ye yardımcı hakemler olarak Saad Al-Shabrami ve Hassan Al-Salam, dördüncü hakem olarak Abdullah Al-Owaidan, video hakem olarak Raed Al-Zahrani ve yardımcısı Mufarh Al-Hassan eşlik edecek.

Hakem Abdullah Al-Shehri, Al-Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo ile dikkat çeken anlara imza attı. Sezon boyunca iki kez Ronaldo'yu öfkelendiren Al-Shehri, Al-Nassr'ın Al-Najma ile oynayacağı maçta tekrar onunla karşılaşacak.

Her şey geçen 18 Ekim Cumartesi günü, Al-Nassr'ın Al-Fateh'i Al-Awal Park'ta ağırladığı Roshen Ligi'nin beşinci haftasında başladı. Maç, "Al-Alamy"nin 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Ronaldo, o maçta Suudi hakemden çok öfkelendi. Hakem, topun Portekizli yıldızın yönüne doğru ilerlediği bir kontra atakta Al-Fateh'e ofsayt düdüğü çaldı.

Yaklaşık 20 gün sonra, tam olarak geçen 8 Kasım Cumartesi günü, El-Şehri, 8. haftanın maçları kapsamında Tabuk'taki Kral Khalid Spor Stadyumu'nda Al-Nassr'ın Niom'u 3-1 yendiği yeni bir maçı yönetti.

Maçın ilk yarısının bitiminde Ronaldo, Suudi hakeme sert itirazlarda bulundu ve onun kararlarından birini tartışmak için yanına gitti, ardından alaycı bir şekilde "Aferin, aferin, çok iyi bir maç yönetiyorsun" dedi.

Ronaldo, geçen ay Al-Nassr'dan uzak tutan sakatlığından kurtulduktan sonra oynayacağı ilk maçta, bugün Cuma günü Al-Shahri ile yeniden karşı karşıya gelecek. Bu maç, Roshen Ligi'nin 24. haftasında Al-Fayha'yı 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından gerçekleşecek.