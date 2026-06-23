Videoda: Ronaldo'nun golü sayesinde... 2026 Dünya Kupası'nda tarihi bir olay yaşandı

2026 Dünya Kupası, grup aşamasının ikinci turu henüz tamamlanmadan turnuvaya katılan milli takımların attığı gol yağmuru sayesinde Dünya Kupası tarihinde tarihi bir rekor kırdı.

Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo'nun Çarşamba günü 11. grubun ikinci turunda Özbekistan'a attığı ikinci gol (takım için üçüncü gol), turnuvanın şu ana kadar (45 maçın ardından) atılan 137. gol oldu.

“Opta” istatistik ağına göre, 2026 Dünya Kupası, grup aşamasında şimdiye kadar en çok gol atılan turnuva oldu.

Bu turnuva, 48 maçta 136 golün atıldığı 2014 Dünya Kupası'na ait önceki rekoru geride bıraktı.

Ronaldo'nun golünün ardından gol sayısı daha da arttı; Özbekistan kalecisi Abdülvahid Nemetov kendi kalesine bir kendi kalesine gol attı, Rafael Leão ise Portekiz'in beşinci golünü kaydetti ve maç (5-0) Avrupa ekibinin lehine sona erdi.

Takım sayısı 48’e çıkarılmasıyla birlikte grup aşamasındaki maç sayısı da arttığı için, bu skorun kalan maçlarda daha da yükselmesi bekleniyor.

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