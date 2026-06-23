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Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Videoda: Ronaldo'nun baskısı altında... Faslı Jalal Jid, muhteşem bir golle Özbekistan'ın sevincini bozdu

C. Ronaldo
Portekiz - Özbekistan
Portekiz
Özbekistan
Dünya Kupası
Portekiz
Özbekistan
ABD

Özbekistanlı bir oyuncunun Cancelo’ya yaptığı faul nedeniyle gol iptal edildi

Portekiz milli takımının kaptanı Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası 11. Grubu’nun ikinci turunda Çarşamba akşamı oynanan maçta Özbekistan milli takımının attığı muhteşem bir golün iptal edilmesi için Faslı hakem Jalal Jid’e baskı yaptı.

Maçın 29. dakikasında Özbekistan'ın yıldızı Azizjon Janiev, ceza sahası dışından attığı füze gibi bir şutla Portekiz kalesini havalandırdı.

Ancak Ronaldo, Jid’in yanına giderek golün sayılmasına şiddetle itiraz etti ve Janiev’in şutundan hemen önce ceza sahası sınırında Abusbek Vizulaev’in João Cancelo’ya faul yaptığını öne sürdü.

Nitekim Faslı hakem VAR'a başvurdu ve Özbekistanlı oyuncunun faul yaptığını kendi gözleriyle teyit ederek golü iptal etme kararı aldı.

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Maçın ilk yarısı, Portekiz milli takımının 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi; bu gollerin ikisini Ronaldo attı.

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