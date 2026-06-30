Videoda... Ronaldo ilk golünü arıyor... Mbappé, Dünya Kupası eleme turlarında en çok gol atan oyuncu

Fransa milli takımının yıldızı Kylian Mbappé, Dünya Kupası eleme maçlarında tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu.

Mbappé, bu sabah Çarşamba günü, bu yılki Dünya Kupası'nın son 32 turunda İsveç kalesine bir gol attı. Gol, ilk yarının son dakikasında Ousmane Dembélé'den aldığı pasın ardından geldi.

Ardından Mbappé, maçın 74. dakikasında Michael Oliisi'nin pasını değerlendirerek ikinci golünü attı.

"Opta" istatistiklerine göre, 27 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası eleme turlarında 9 maçta 10 gol atarak bu alanda diğer tüm oyuncuları geride bıraktı.

Fransız yıldız, her ikisi de 8 gol atan Brezilyalı ikili Leonidas ve Ronaldo ile eşitliğini bozdu.

Mbappé eleme turlarında 10. golünü atarken, Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo ise bu tür maçlarda henüz ilk golünü arıyor; 8 maça çıkmasına rağmen gol atamadı.

Buna karşılık, Arjantin'in yıldızı ve Dünya Kupası'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu Lionel Messi ise "Mister Chip" istatistiklerine göre 12 maçta 5 gol attı.

Mbappé, Dünya Kupası maçlarında toplamda 18. golünü atarak, 19 golle listenin başında yer alan Messi'nin ardından turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde ikinci sıraya yükseldi.