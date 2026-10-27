Katar'ın sol kanat oyuncusu Cezayirli Riyad Mahrez, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'ndeki Suudi Arabistanlı Hilal maçında, Suudi Ehli ile yaşadığı büyülü anıları yeniden hatırladı.

Hilal, Asya şampiyonasının lig aşamasının üçüncü haftasında, bugün salı günü Hor'daki El Beyt Stadı'nda Şamal'a konuk oldu.

Maçın 48. dakikasında Riyad Mahrez, yerden ortaladığı topu vatandaşı Bağdad Bunecah'ın kaleci Muhammed el-Uveys'in ağlarına göndermesiyle Şamal'ın ikinci golünün asistini yaptı.

İş bununla da sınırlı kalmadı; Cezayirli yıldız, serbest vuruştan yaptığı ortayla topu Tunuslu orta saha oyuncusu Muhammed Ali bin Ramazan'ın kafasına gönderdi ve bin Ramazan topu 54. dakikada Hilal'in ağlarına yolladı.

Böylece bu, Riyad Mahrez'in Hilal karşısında iki gol asisti yaptığı ikinci kez oldu; aynısını geçen yıl eylül ayında Ehli ile de yapmış, iki takım Roshn Ligi'nin üçüncü haftasında 3-3 berabere kalmıştı.

Genel olarak bu gol, Mahrez'in Hilal karşısında yaptığı altıncı asist oldu; bu da 2023 yazında Ehli'ye katılmasından bu yana çeşitli müsabakalarda bu takımla karşılaştığı onuncu maçta gerçekleşti.