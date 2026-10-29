Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin 12. haftasında oynanan Kadisiye - Riyad maçında, ev sahibi takıma ikinci golü mal eden ve savunma düzenindeki affedilmez büyük bir hatadan kaynaklanan felaket bir an yaşandı.

Bu an, 36. dakikada ve skor Kadisiye'nin 1-0 önde olduğunu gösterirken, Riyad'ın savunmacısının topu kalecisi Milan Borjan'a doğru geri göndermeye çalıştığı oldukça zor ve kısa bir pasta ortaya çıktı.

İşte burada Kadisiye'nin Kolombiyalı forveti Julian Quinones'in hızı ve zekâsı devreye girdi. Pozisyonu kusursuz bir şekilde okuyan oyuncu, top kaleci Borjan'a ulaşmadan önce üzerine atıldı ve ceza sahası içinde topu ustalıkla kaptı.

Quinones bencil davranmadı; aksine daha iyi bir pozisyonda bulunan parlayan takım arkadaşı Abdullah Al Salem'i ödüllendirmeyi tercih etti ve boş kalenin önünde topu adeta altın tepside ona sundu.

Büyük bir çıkış dönemi yaşayan ve son maçlarında iki gol kaydeden Al Salem bu hediyeyi geri çevirmedi; topu son derece sakin bir şekilde ağlara göndererek Kadisiye'nin ikinci golünü kaydetti ve kendine özgü tarzıyla "sakinlik" işaretiyle kutladı.