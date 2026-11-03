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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Videoda: Raphinha'nın attığı 2 gol, onu Barcelona tarihinde Neymar ve Rivaldo'nun önüne taşıdı

Raphinha
Neymar
Barcelona - Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Şampiyonlar Ligi
Brezilya
İspanya
İngiltere

Raphinha, Camp Nou gecesinde efsaneleri geride bıraktı

Brezilyalı Raphinha, bu akşam oynanan Aston Villa maçında Şampiyonlar Ligi'nde parladıktan sonra Barcelona ile tarihi bir rekora imza attı.

Raphinha iki gol kaydederek Barça'yı kıtasal turnuvanın lig aşamasının dördüncü haftasında İngiliz ekibi karşısında 3-0'lık değerli bir galibiyete taşıdı.

Raphinha ilk golünü 52. dakikada ceza sahası sınırından yaptığı bir şutla kaydederken, ikinci golünü 64. dakikada João Cancelo'nun ortasına yaptığı takiple ekledi.

Raphinha'nın bu sezonki bilançosu, tüm kulvarlarda oynadığı 13 maçta 19 gol ve 3 asiste ulaştı.

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"Mister Chip" istatistiklerine göre Raphinha, 23 golle Barcelona forması altında Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Brezilyalı oyuncular listesinin zirvesine çıktı.

Raphinha, vatandaşları Rivaldo (22 gol) ve Neymar da Silva'yı (21 gol) geride bıraktı.

Raphinha ayrıca Liverpool'un eski yıldızı Roberto Firmino ile eşitlenerek tarih boyunca turnuvada en çok gol atan 10 Brezilyalı oyuncu listesine girdi.

Bu listenin zirvesinde, Barcelona ve Paris Saint-Germain ile kaydettiği 43 golle Neymar yer alıyor.

Öte yandan Raphinha, Barça'nın Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan üçüncü oyuncusu olarak Robert Lewandowski'nin rakamını yakaladı ve ikinci sıradaki Luis Suárez'i eşitlemesine yalnızca iki gol kaldı; bu listenin zirvesinde ise 120 golle Lionel Messi bulunuyor.

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