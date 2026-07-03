Videoda: Ramos'un golü Hırvatistan'ı nakavt etti... ve Cristiano'nun Dünya Kupası hayallerini yeniden canlandırdı

Portekiz milli takımı, 32'li turda güçlü bir hücum performansı ve heyecan verici gelişmelerin yaşandığı maçta Hırvatistan'ı 2-1'lik skorla yenerek Dünya Kupası'nda son 16'ya yükselmeyi başardı.

Bu galibiyetle Portekizliler, Hırvatların her zamanki sağlam savunması karşısında karşılaştıkları zorluğa rağmen üstünlüklerini ve eleme turlarına hazır olduklarını kanıtladılar.

Portekiz’in galibiyet gollerini Cristiano Ronaldo ve Gonçalo Ramos kaydederken, Hırvatistan’ın tek golünü Ivan Perišić attı. Böylece Portekiz, büyük iki takımın karşı karşıya geleceği merakla beklenen bir karşılaşmada, ikinci turda (son 16) İspanya milli takımıyla ateşli bir mücadeleye çıkacak.

İlk Yarı: Portekiz’in Hakimiyeti, Hırvatistan’ın Sağlam Savunmasını Aşamadı

Portekiz milli takımı, rahat bir top hakimiyeti ve birçok umut verici pozisyonla ilk yarının gidişatını belirledi, ancak Hırvatistan’ın organize savunması ve yüksek taktik disipliniyle karşı karşıya kalınca ilk yarı golsüz sona erdi.

Maç hızlı bir tempoda başladı; Portekizliler, kanatlarda Rafael Leão, Pedro Neto ve Nuno Mendes’in hızını ve geniş hareketlerini kullanarak hücuma yöneldi. Bruno Fernandes ve João Neves ise orta sahada etkili bir ikili oluşturdu, ancak Dominik Livaković’in kalesi önünde son vuruşlar eksik kaldı.

Portekiz, ortalar ve köşe vuruşlarıyla fırsatlar yaratmaya devam etti; Cristiano Ronaldo, João Cancelo ve Renato Vieira kafa vuruşlarıyla tehlike yarattı, ancak çoğu denemede isabet eksikliği yaşandı.

En tehlikeli pozisyon ise Bruno Fernandes’e ait oldu; hızlı bir kontra atakta ceza sahası içinden sert bir şut çekti, ancak Hırvat kaleci bu şutu ustaca kurtardı.

Diğer tarafta Hırvatistan milli takımı, Ante Budimir ve Nikola Vlašić’in hareketlerinden yararlanarak organize savunma ve hızlı kontrataklara dayandı. Budimir, ceza sahası içinden yaptığı şutla erken bir tehlike yarattı, ancak vuruşunu isabetli yapamadı.

Portekiz’in yoğun baskısına rağmen Hırvatlar savunma bütünlüğünü korudu ve kaleye giden ana yolların kapatılmasını başardı.

İlk yarıda Ruben Dias, sert bir faul nedeniyle sarı kart gördü; bu durum, ikinci yarıda savunmada gerginlik yaşanabileceğine işaret ediyor.

Portekiz, top hakimiyeti ve hücum çeşitliliği konusunda açık bir üstünlük sergiledi, ancak kale önünde etkili olamadı; bu da, golle sonuçlanmadığı takdirde yüksek presin ne kadar yararlı olduğu konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Hırvatistan ise, büyük maçları yönetme konusunda oyuncularının deneyiminden yararlanarak “direnme ve kontra” taktiğinde başarılı oldu ve ikinci yarıda Portekiz’in herhangi bir hatasını değerlendirmek için fırsat kolluyor.

İkinci Yarı: Hırvatistan’dan Bir Darbe, Ardından Portekiz’in Direnişi

Hırvatistan, ikinci yarıda farklı bir yüzünü göstererek daha yüksek bir baskı kurdu ve 53. dakikada Ivan Perišić'in golüyle öne geçmeyi başardı.

Portekiz’in yanıtı gecikmedi, ancak Ronaldo’nun golü ofsayt nedeniyle iptal edildi; ardından Liao’nun sert şutu üst direğe çarptı.

Portekiz sürekli baskısını sürdürdü ve VAR incelemesinin ardından bir penaltı kazandı; Cristiano Ronaldo, 68. dakikada bu penaltıyı başarıyla gole çevirerek skoru eşitledi.

Portekizliler sonraki dakikalarda maçı domine etti ve özellikle Ronaldo'nun çıkıp Ruben Neves'in oyuna girmesinden sonra galibiyet golünü aradı, ancak bir kez daha Hırvatistan'ın sağlam savunmasına takıldı; hatta Hırvatistan'ın birkaç hızlı kontra atağı, skoru tekrar kendi lehine çevirmeye çok yaklaştı.

Portekiz, teknik ve fiziksel üstünlüğünü sergiledi ve rahat bir top hakimiyeti kurdu, ancak kale önünde bariz bir verimlilik sorunu yaşadı; bu durum, önümüzdeki eleme turları öncesinde endişe yaratıyor.

Hırvatistan ise büyük turnuvalarda bir kez daha “ölmeyen canavar” olduğunu kanıtladı; rakibin üstünlüğüne rağmen boşlukları akıllıca değerlendirdi, tek bir fırsatı gole çevirdi ve son nefesine kadar kahramanca direndi.

Herkesin maçın uzatmalara gideceğini düşündüğü anda, Gonçalo Ramos ortaya çıkarak 2026 Dünya Kupası'nın son 32 turunda Portekiz ve Hırvatistan arasındaki destanın son bölümünü yazdı.

90+4. dakikada Ramos, ceza sahasının ortasında yükseldi ve takım arkadaşı Rafael Leão’nun mükemmel ortasını durdurulamaz bir kafa vuruşuyla Hırvatistan kalesinin sağ alt köşesine gönderdi.

Hırvatistan tribünleri bu ölümcül beraberlik golüyle coşarken, video yardım sistemi (VAR) bu sevinci kesip maçın kaderini belirledi... 90+13. dakikada, Josko Gvardiol, herkesin maçı uzatmalara taşıyacak kurtarıcı gol olarak gördüğü bir kafa vuruşuyla Portekiz ağlarını havalandırmayı başardı.

Ancak Hırvatların sevinci saniyelerden fazla sürmedi; VAR hakemi müdahale ederek saha hakemini görüntüyü incelemesi için çağırdı ve dakikalar süren bekleyiş ve gerginliğin ardından şok edici karar verildi: Gol, atılmadan önce yapılan bir faul nedeniyle iptal edildi.

Kararın hemen ardından maçın bitiş düdüğü çaldı. Hırvatistan’ı yeniden hayata döndürecek olan gol, sadece acı bir anıya dönüştü ve Hırvatistan’ın 2026 Dünya Kupası’ndaki rüyasının resmi olarak sona erdiği ilan edildi. Portekiz ise, tur atlamanın sevinci ile son dakikaların yarattığı tedirginlik arasında çelişkili duygular içinde son 16 turuna yükseldi.