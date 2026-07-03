Mısır Milli Takımı, bugün Cuma akşamı “Dallas” Stadyumu’nda oynanan maçta, normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında (4-2) Avustralya’ya karşı değerli bir galibiyet elde ederek, 2026 Dünya Kupası’nda resmen son 16 turuna yükseldi, Dünya Kupası'nın 32'li turu kapsamında oynanan maçta.

"Firavunlar", maça belirgin bir hücum hırsıyla başladı ve bunun sonucunda 13. dakikada erken bir gol atmayı başardı. Sol bek Karim Hafez'in gönderdiği mükemmel ortaya orta saha oyuncusu Imam Ashour yükseldi ve güçlü bir kafa vuruşuyla topu Avustralyalı kalecinin ağlarına gönderdi.

İkinci yarıda, Avustralya milli takımının skoru eşitlemeye yönelik çabaları sürerken, 55. dakikada kasıtsız bir savunma hatası sonucu beraberlik golü geldi. Defans oyuncusu Muhammed Hani, serbest vuruştan gelen ortayı uzaklaştırmaya çalışırken hata yaptı ve topu yanlışlıkla kafasıyla kendi kalesine gönderdi. Böylece maç penaltı atışlarına gitti.

Penaltı atışlarında Mısır adına Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah ve Hossam Abdel-Majeed gol attı.

Avustralya adına ise Jackson Irvine ve Oier Mabel gol attı; Harry Sutter ve Lucas Herrington ise penaltılarını kaçırdı.

Bu tarihi başarıyla Mısır, bu yılki Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen ikinci Afrika takımı oldu ve Hollanda'yı eleyerek büyük bir sürpriz yaratan kardeş ülke Fas'ın izinden gitti. "Atlas Aslanları", bir sonraki turda Kanada ile heyecan verici bir karşılaşmaya çıkacak.

Bu tur atlama, Dünya Kupası’na tarihindeki dördüncü katılımında Mısır futbolu için özel bir tarihsel sembol niteliği taşıyor; zira Mısır, daha önce sadece 16 takımın katıldığı 1934 Dünya Kupası’nda son 16 turunda elenmişti, 1990 İtalya ve 2018 Rusya turnuvalarında ise grup aşamasını geçememişti; mevcut kadro ise Firavunlar’ın Dünya Kupası tarihlerine yeni bir sayfa yazıyor.