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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Videoda... Pauleta: Cristiano Ronaldo ile gurur duyuyoruz... Rekorumu kırmasından dolayı mutluyum

C. Ronaldo
Portekiz - Kongo D. Cumhuriyeti
Portekiz
Kongo D. Cumhuriyeti
Dünya Kupası
Portekiz
Kongo - Kinşasa
ABD

"El Don", Dünya Kupası'ndaki altıncı macerasına başladı

Portekiz futbol efsanesi Pauleta, Al-Nassr’ın kaptanı ve hemşerisi Cristiano Ronaldo’dan duyduğu gururu dile getirerek, Ronaldo’nun milli takımdaki rekorunu kırmasından duyduğu mutluluğu vurguladı.

Paolita, Kasım 2013'e kadar 47 golle Portekiz milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusuydu; ancak Ronaldo bu rekoru kırdı ve şu anda “Avrupa'nın Brezilya'sı” olarak anılan takımla uluslararası maçlarda 143 gole ulaştı.

Paolita, Katar’ın “BeIN Sports” kanallarına yaptığı açıklamada bu konuya değinerek, “Portekiz milli takımında başardıklarımdan dolayı son derece mutluyum” dedi.

Ve ekledi: “Cristiano Ronaldo’nun daha nice gol atmasını diliyorum. Evet, benim gurur duyduğum bir rekoru kırdı, ancak o dünyanın en iyi oyuncularından biri ve rekor kırmayı çok seviyor.”

Son olarak şunları ekledi: “Bu yüzden milli takımdaki rekorumu kırmayı başardı, ancak şu ana kadar Portekiz milli takımının tarihindeki en çok gol atan ikinci oyuncu olmaktan mutluyum. Biz Portekizliler olarak Ronaldo ile gurur duyuyoruz.”

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Kongo D. Cumhuriyeti
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Ronaldo, Portekiz milli takımıyla altıncı Dünya Kupası macerasına bugün Çarşamba günü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanan maçla başladı. Bu maç, Özbekistan ve Kolombiya takımlarının da yer aldığı 11. grubun ilk turunda gerçekleşti.

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