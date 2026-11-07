Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'nin onuncu haftası kapsamında bu akşam Prens Parkı Stadı'nda konuk ettiği Troyes'i 1-0 mağlup ederek tüm müsabakalardaki üst üste 11. galibiyetini elde etti.

Bu galibiyetle birlikte kupanın sahibi puanını 23'e yükselterek liderliğe oturdu; Troyes ise 8 puanda kalarak 16. sırada yer aldı.

Maçın tek golü 39. dakikada Ukraynalı savunmacı İllya Zabarnyi'den geldi; takım arkadaşı Senny Mayulu'nun ortasını kafayla ağlara gönderdi.

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Paris, skoru erken açmaya yaklaşmıştı; beşinci dakikada Mayulu'nun şutu sağ direğe çarptı, ayrıca Désiré Doué üstten auta giden bir şutla başka bir fırsatı harcadı.

Buna karşılık Troyes, ev sahibinin kalesini tehdit etmeye çalıştı ve Renaud Ripart 28. dakikada beraberliği yakalamaya çok yaklaştı, ancak Paris'in kalecisi kafa denemesine engel oldu.

Ev sahibi ekip, maçın gidişatına belirgin bir şekilde hâkim olmasına rağmen, gerekeni elde etmiş olmanın verdiği rahatlıkla sonucu pekiştirmek için fazla çaba harcamadı.

Paris Saint-Germain bugünkü maça, Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Villarreal'i 6-0 mağlup ettiği büyük bir galibiyetin ardından çıktı; Fransız ekibi bu turnuvada da liderliği elinde bulunduruyor.

Troyes karşılaşmasında Faslı milli yıldız Achraf Hakimi forma giyemedi; Luis Enrique yönetimindeki teknik heyet, milli ara öncesinde oyuncuyu dinlendirmeyi tercih etti.