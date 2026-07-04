Videoda... Ounahi, Kanada'ya gol atarak Fas'a eşi görülmemiş bir rekor kazandırdı

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turu kapsamında bu Cumartesi akşamı Houston Stadyumu’nda oynanan maçta, 50. dakikada Ashraf Hakimi’nin asistiyle Ezzedine Ounahi’nin attığı golle Kanada karşısında öne geçerek iki tarihi rekoru kırdı.

Bu asistle Ashraf Hakimi, Dünya Kupası kariyerinde asist sayısını 3'e yükselterek, El Taher El Khalj'ın adına kayıtlı Fas rekoruna eşitledi.





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Ayrıca, Onahi'nin golü Fas milli takımına eşi görülmemiş bir rekor kazandırdı; bu Dünya Kupası'nda "Atlas Kaplanları" adına 6 farklı oyuncu gol attı ve bu, Fas'ın turnuva tarihindeki ilk kez gerçekleşen bir olay oldu.

Hatırlanacağı üzere, Atlas Kaplanları, 32'li turda Hollanda ile 1-1 berabere kaldıktan sonra penaltı atışlarında galip gelerek son 16'ya yükselirken, Kanada ise son dakikalarda Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti.



