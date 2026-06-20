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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Videoda: Ondaf, Fildişi Sahili'ni mağlup etti... ve 2026 Dünya Kupası'nın zirvesine yükseldi

Almanya - Fildişi Sahili
Almanya
Fildişi Sahili
Dünya Kupası
D. Undav
Almanya
Côte d’Ivoire
Kanada

Takım, gerideyken son dakikalarda nefes kesen bir galibiyete imza attı

Deniz Undav, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Cumartesi akşamı oynanan maçta iki gol atarak Almanya milli takımını Fildişi Sahili karşısında 2-1 galibiyete taşıdı.

Stuttgart'ın forveti Undav'ın 68. ve 90+4. dakikalarda attığı iki gol, Alman milli takımındaki olağanüstü sezonunu teyit etti. Undav, 2026 yılında uluslararası maçlarda attığı gol sayısını 6'ya yükselterek, 4 golü olan Kai Havertz'i geride bırakarak bu yılın Almanya gol krallığında tek başına zirveye oturdu.

Ondav, 3 gol ve 2 asistle toplamda 5 doğrudan katkıya ulaşarak, şu ana kadar 2026 Dünya Kupası’nda en fazla gol katkısı yapan oyuncu oldu.


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Almanya ise Dünya Kupası tarihinde yedek oyuncular aracılığıyla en fazla gol atan milli takım olarak konumunu pekiştirmeye devam etti. 22 golle İtalya (16 gol), Hollanda (15 gol), İspanya (13 gol) ve Arjantin'i (10 gol) geride bıraktı. Fransız “stats foot” ağının verilerine göre.

Almanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Curaçao'yu 7-1'lik ezici bir skorla mağlup ederken, Fildişi Sahili ise Ekvador'u 1-0 yendi.


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