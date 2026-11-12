Videoda: Olise, Donnarumma'nın feci hatasını cezalandırdı ve İtalya karşılık buldu

Gol, maçın 10. dakikasında geldi. Donnarumma, arkadan oyun kurma çabası sırasında topu hatalı bir pasla doğrudan Olise'ye gönderince, Fransız oyuncu bu hediyeyi değerlendirmekte tereddüt etmedi.

Fransız oyuncu, topla birlikte ceza sahasına girdi ve ardından topu filelere göndererek konuk takıma erken üstünlüğü getirdi.

Bu hata, İtalya Milli Takımı'nın kaptanı Donnarumma için büyük bir utanç kaynağı oldu; çünkü Avrupa çapında önemli bir karşılaşmanın başında rakibine kolay bir gol fırsatı sunmuş oldu.

Ancak genç forvet takım arkadaşı Francesco Pio Esposito, kanat oyuncusu takım arkadaşı Nicolò Cambiaghi'nin kale önüne yaptığı ortanın ardından 26. dakikada İtalya'nın beraberlik golünü (1-1) kaydetti.

Öte yandan Olise, Fransa Milli Takımı'nda üstün performanslar sergilemeye devam etti ve çalım, pas ve şut yoluyla fark yaratma yeteneğinin yanı sıra giderek artan gol katkılarıyla, teknik direktör Zinedine Zidane'ın kadrosundaki en önemli hücum silahlarından biri haline geldi.

Eski Crystal Palace yıldızı, 2025-2026 sezonunda Almanya Ligi'nin en iyi oyuncusu ödülünü kazanmayı başardı; ayrıca 21 asistle turnuvanın asist krallığının zirvesine yerleşti. Buna ek olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki gol katkıları, onu dünyanın en önemli oyun kurucuları arasına soktu.

Olise'nin etkisi kulüp düzeyiyle sınırlı kalmadı; Fransa Milli Takımı'nın vazgeçilmez bir unsuru haline geldi ve ülkesinin 2026 Dünya Kupası serüvenine katıldı. Fransa, bu turnuvada yarı finale ulaştı; Olise ise 7 gole yaptığı asistle, turnuvanın tek bir edisyonunda yapılan en fazla asist rekorunu eşitledi.

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İtalya ile karşılaşma, Fransa Milli Takımı açısından önemli bir zamanda geliyor. Fransa, dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlik elde ederek 10 puanla birinci kademedeki ilk grubun lideri olarak bu haftaya girdi; İtalya Milli Takımı ise 7 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

İki takım arasında geçen 2 Ekim'de oynanan ilk maç, Olise'nin 55. dakikada Fransa'yı kendi sahasında öne geçirmesinin ardından, Alessandro Bastoni'nin 68. dakikada İtalya adına beraberliği sağlamasıyla 1-1 sona ermişti.

Fransa Milli Takımı üstünlüğünü teyit etmeyi ve grup liderliğini garantilemeyi hedeflerken, İtalya Milli Takımı ise saha ve seyirci avantajını kullanarak galibiyet elde etmeyi ve grup aşamasının son haftası öncesinde rakibiyle arasındaki farkı azaltmayı umuyor.

Belçika Milli Takımı, bugün perşembe günü Türkiye'yi kendi sahasında (2-1) mağlup ederek İtalya'nın işini zorlaştırmış ve 9 puanla grup ikinciliğini ele geçirmişti. Belçika, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son haftasında İtalya'yı ağırlayacak.

Elenme hesaplarına göre her gruptan ilk iki takım çeyrek finale yükseliyor; bu da Fransa ile İtalya arasındaki karşılaşmayı liderlik ve turnuvada kalma adına doğrudan bir mücadele haline getirdi.