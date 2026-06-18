Videoda: Olayların gidişatını değiştiren dramatik bir gol… İsviçre, Bosna’yı heyecan verici bir 4-0’lık skorla mağlup etti

Güçlü bir hücum performansı sergileyen İsviçre milli takımı, 2026 Dünya Kupası finallerinin 2. Grubu’nun ikinci turunda Bosna-Hersek milli takımını 4-1’lik skorla ezip geçti. Maçta, olayların gidişatını tamamen değiştiren bir kırmızı kartın ardından dramatik bir dönüş yaşandı.

Her iki takım da turnuvadaki ilk galibiyetlerini aramak üzere maça çıktı; zira ilk turda her ikisi de berabere kalmıştı. İsviçre, Katar ile 1-1 berabere kalırken, Bosna-Hersek ise Toronto'da Kanada ile 1-1 berabere kalmıştı.

İsviçre, maçın büyük bir bölümünde oyunu domine etti ve %63’e %27’lik top hakimiyeti oranıyla Bosna-Hersek karşısında açık bir üstünlük sergiledi.

Maçta her iki takım da karşılıklı fırsatlar yakaladı. Bunların en dikkat çekeni, Ndoye’nin erken dakikalarda harika bir ortadan sonra topu gösterişli bir şekilde topukla oynamaya çalışırken kaçırdığı ve Bosna-Hersek savunması tarafından uzaklaştırılan pozisyondu.

Bosnalılar ise özellikle yüksek beceriyle bir atağı yöneten Edin Džeko aracılığıyla tehlikeli kontra ataklarla karşılık verdiler, ancak İsviçre savunması ve kalecisi tehlikeyi uzaklaştırmayı başardılar.

İsviçreli kaleci ayrıca Mimić’in şutunu kurtardı ve ikinci yarıda Bosna-Hersek’in en tehlikeli şutunu da ustaca önledi.

Yohan Manzambi, ceza sahasının ortasından sağ ayağıyla sağ üst köşeye gönderdiği güçlü bir şutla İsviçre’yi öne geçirdi.

Ardından, Tarik Moharimoviç doğrudan kırmızı kart gördü ve bu durum maçın gidişatını tamamen değiştirdi; İsviçre, rakibin sayısal eksikliğinden yararlanarak oyunun kontrolünü daha da ele geçirdi.

Robin Vargas, Breel Embolo’nun asistinden yararlanarak ceza sahasının ortasından sağ alt köşeye sağ ayağıyla attığı şutla ikinci golü kaydetti. Ardından Johan Manzambi, 90. dakikada Robin Vargas’ın asistiyle üçüncü golünü atarak hem kendi ikinci golünü hem de İsviçre’nin üçüncü golünü kaydetti.

Uzatma süresinin üçüncü dakikasında ise Ermin Mehmić, bir köşe vuruşunun ardından ceza sahasının ortasından sağ ayağıyla attığı golle Bosna-Hersek adına bir şeref golü kaydetti ve maç İsviçre'nin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Bu büyük galibiyetle İsviçre, gruptaki ilk üç puanını toplarken, Bosna-Hersek ise iki maçın ardından puansız kaldı.

Maçın son dakikalarında hakem İsviçre lehine bir penaltı kararı verdi. Kaptan Granit Xhaka, sol ayağıyla sağ alt köşeye gönderdiği güçlü bir vuruşla penaltıyı başarıyla gole çevirdi ve skoru 4-1'e yükseltti; bu gol, kırmızı kartın ardından Bosna-Hersek'in çöküşünü tamamladı.