2026 Dünya Kupası'nda Fransa ile karşılaşmalarından birkaç saat önce, Fas milli takımının basın toplantısında tuhaf bir olay yaşandı.

Fas Milli Takımı, bugün Perşembe günü, ABD'nin Boston kentindeki Gillette Stadyumu'nda, Dünya Kupası çeyrek final maçlarının açılışında Fransız rakibiyle karşı karşıya gelecek.

Fas Milli Takımı, Perşembe günü sabahın erken saatlerinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya teknik direktör Muhammed Vehbi ve Real Madrid'in kanat oyuncusu İbrahim Diaz katıldı.

Fransız gazeteci Jean-Sébastien Grund-Tran, basın toplantısından bir video paylaştı. Videoda, İbrahim Díaz bazı konulardan bahsederken iki gazeteci arasında bir kavga çıktığı görülüyor.

Real Madrid oyuncusu konuşması sırasında yükselen seslere şaşırdı ve tüm gözler gazetecilere çevrildi; her ikisi de birbirlerini tekmelemeye çalıştığı iddiasında bulundu.

Meslektaşlarının ikisini sakinleştirmeye yönelik yoğun çabaları ve basın toplantısını düzenleyen yetkililerin müdahalesinin ardından olay sona erdi ve Muhammed Vehbi ile İbrahim Díaz’ın gülümsemeleri eşliğinde sükunet geri geldi.

Wehbe, olanlara alaycı bir şekilde yorum yaparak, “Sanki okuldaymışsınız gibi aranızda ayrılık yaptık,” dedi ve basın toplantısı normal seyrine devam etti.