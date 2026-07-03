Kaptan Cristiano Ronaldo, video yardım sistemi (VAR) kararına boyun eğmeyi reddetti ve Portekiz milli takımını, “BMO Field” stadyumunda oynanan 2026 Dünya Kupası 32’li tur maçında Hırvatistan karşısında skoru eşitlemeye taşıdı.

Heyecan dolu hikaye, ikinci yarıda Ronaldo'nun attığı golle Portekiz tribünlerinin sevinç çığlıklarına boğulmasıyla başladı, ancak VAR müdahalesinin ardından bu sevinç hüsrana dönüştü.

Görüntülerin incelenmesinin ardından hakem, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti; böylece “El Don”un sevinci yarıda kaldı ve Dünya Kupası’ndaki gol rekorunu artırma şansı elinden alındı.

Ancak sınırları aşmaya alışkın olan Portekiz efsanesi, bunun son söz olmasını kabul etmedi; 68. dakikada milli takımı bir penaltı kazandı ve Ronaldo kararlı bir şekilde öne çıkarak, sağ ayağıyla mükemmel bir vuruşla topu sakin bir şekilde kalenin ortasına göndererek beraberlik golünü attı.

Bu golle Ronaldo, Portekiz’i maça yeniden dahil etmekle kalmadı, aynı zamanda yılların tecrübesi karşısında umutsuzluğun yeri olmadığını da açıkça gösterdi. "VAR" ilk sevincini bozduktan sonra, yeniden kutlamaya geri döndü ve 41 yaşında bile azmin fark yarattığını, gerçek bir liderin her düşüşün ardından ayağa kalkıp takımını omuzlarında taşıyan kişi olduğunu kanıtladı.