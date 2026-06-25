Bu, sadece grup aşamasının son maçı değildi; aynı zamanda “Seleção”un tüm ihtişamıyla geri dönüşünün ilan edildiği bir geceydi... 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda İskoçya ile karşı karşıya gelen Brezilya milli takımı, rakibinin kalesine gol yağmuru yağdırırken tribünleri de sevinçle doldurdu.

En dikkat çeken olay, hayranlarını uzun bir yoklukla yoran sihirbaz Neymar da Silva’nın yeşil sahalara geri dönüşüydü. Neymar, kısa sürede izini bıraktı ve Samba ordusunu tam puanla 6. grubun zirvesine taşıdı.

İnatçı Fas ve hırslı Haiti’nin yer aldığı bu grup hiç de kolay değildi, ancak Brezilya zirveyi haklı bir şekilde ele geçirdi. Böylece altıncı şampiyonluğa giden yolun buradan geçtiğini ve “10 numara”nın yeni bir zafer sayfası yazmaya hazır olduğunu kanıtladı.

Brezilya adına Vinícius Júnior (iki gol) 7. ve 45+3. dakikalarda ilk iki golü attı; üçüncü gol ise Matheus Cunha'dan geldi. Böylece Samba Takımı, aynı puana sahip Fas'a gol farkıyla üstünlük sağlayarak 7 puanla grubun zirvesine oturdu.

İlk Yarı: Brezilya Hakimiyet Kurdu, Vinícius İki Gol Attı

Maç, Brezilya'nın belirgin bir hücum gücüyle başladı ve "Seleção", ilk dakikalardan itibaren yüksek pres uyguladı. 5. dakikada Vinícius Júnior, Ryan'ın belirleyici pasını değerlendirerek ceza sahası içinden sağ ayağıyla güçlü bir vuruşla skoru açtı ve Brezilya, rakibine cevap vermeden 1-0 öne geçti.

İskoçya, McTominay ve McLean ile hızlı kontrataklarla karşılık verdi, ancak Brezilya savunması bu atakları engelledi.

18. dakikada Brezilyalılar, Vinícius'un başlattığı hızlı bir kontra atakta tehlikeli bir fırsatı kaçırdı ve Robertson topu köşe vuruşuna çeldi. Ardından 22. dakikada, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından Vinícius Júnior'un ikinci golü iptal edildi.

Brezilya, Paqueta ve Casemiro sayesinde orta sahada üstünlüğünü sürdürürken, İskoçya özellikle 29. ve 35. dakikalarda McKennie’nin ortaları ve McTominay’in hücumlarıyla beraberliği yakalamak için baskı kurmaya çalıştı.

Brezilya savunması bazı anlarda zorlanmasına rağmen, arka hatlar 40. dakikaya kadar 1-0'lık üstünlüğünü korudu.

İlk yarının sonuna doğru maçın temposu yükseldi ve orta sahada mücadele kızıştı. 45. dakikada Brezilyalı Konya, İskoçya kalecisinin muhteşem kurtarışının ardından altın bir fırsatı kaçırdı ve skor son anlara kadar 1-0 olarak kaldı.

Uzatma süresinin üçüncü dakikasında (45+3), Vinícius Júnior, Bruno Guimarães’in isabetli ortasından yararlanarak yakın mesafeden sol üst köşeye sert bir kafa vuruşuyla ikinci golü attı ve ilk yarı, Brezilya’nın 2-0’lık rahat üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı: Brezilya Hakimiyetini Sürdürdü ve Farkı Açtı

Brezilya milli takımı ikinci yarıya çok güçlü bir giriş yaptı; top hakimiyetini elinde tutarken, ilk dakikalarda Vinícius Júnior, Rocha ve Paquetá aracılığıyla yüksek pres uyguladı.

İskoçya, Makina ve McLean ile hızlı kontrataklarla karşılık verdi, ancak Brezilya 2-0'lık rahat üstünlüğünü korudu.

51. dakikada ise Vinícius Júnior, mükemmel bir ortayı alarak ceza sahasına girdi ve hat-trick yapma fırsatını yakaladı, ancak kaleci Angus Jan tam zamanında müdahale ederek durumu ustaca kurtardı. Ardından Brezilyalılar, maçın gidişatı üzerindeki mutlak hakimiyetlerini sürdürdüler.

Maçın 60. dakikasında, Seleção'un üçüncü golü geldi. Matheus Cunha, Bruno Guimarães'in belirleyici pasını değerlendirerek ceza sahasının ortasından sağ ayakla sağ alt köşeye gönderdiği güçlü bir şutla skoru 3-0'a taşıdı.

76. dakikada Brezilya teknik direktörü, Matheus Cunha'nın yerine Neymar da Silva'yı oyuna sokarak hücumda bir değişiklik yaptı. Brezilyalılar, hızlı ve koordineli bir kontra atak sonrasında dördüncü gol fırsatını kaçırdı; top direğin hemen yanından dışarı çıktı.

82. dakikada Brezilya, Ryan'ın yerine Endrick'i ve Douglas Santos'un yerine Alex Sandro'yu oyuna sokarak iki değişiklik daha yaptı ve ikinci yarıyı İskoçya karşısında 3-0'lık rahat bir üstünlükle ve tam bir hakimiyetle tamamladı.

89. dakikada Neymar sol kanattan bir serbest vuruş kazandı, ancak bu vuruş etkili bir atağa dönüşmedi ve maç Samba ekibinin 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.